Km 9: crónica de la incompetencia

Como sociedad tenemos muchos pendientes irresueltos. Hemos coexistido por décadas con problemas de alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda, empleo, etc.; pero, sería mezquino no reconocer que en términos históricos avanzamos. Las desigualdades persisten, pero, gobierno tras gobierno vamos mejorando.

Quizás en ningún aspecto la presente administración se ha mostrado tan incapaz e incompetente como en la solución del problema del transito, donde la improvisación, creatividad y declaraciones maximalistas, coexisten con la ineficiencia, negligencia, displicencia e indiferencia; donde el cinismo es la regla, el desparpajo es la norma y la mentira es la constante; para muestra, un botón:

El 24 de febrero de 2022, Abinader encabezó el inicio de los trabajos de ampliación de 8 a 14 carriles del km9 de la Autopista Duarte, por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con presupuesto de 900 MM y tiempo de ejecución de 10 meses. (Listín Diario). En los hechos, iniciaron en mayo (MOPC).

El 05 de junio de 2023 [15 meses después], Onésimo González, asesor del ministro, indicaba que la obra estaba a un 60% (El Nuevo Diario). El 07 de mayo de 2024, Roberto Herrera, viceministro de Supervisión y Fiscalización, señalaba que la obra estaría lista “en agosto como hemos pautado” (EL Caribe) con un monto final de 1,138 MM [26 meses después].

El 25 de julio el señor Herrera re-pautaba para septiembre la fecha de entrega (Diario Libre). El 10 de septiembre el ministro Asención señalaba que en “unas tres o cuatro o cinco semanas lo máximo habremos concluido”, (Noticias SIN).

El 14, en un recorrido con la prensa, Asención señalaba que el 16 de septiembre [31 meses después] estarían operativos los 14 carriles y sólo restaría hacer algunas “obras de paisajismo”, por lo que, los trabajos continuaban a su ritmo.

El 19 de septiembre, el viceministro Herrera señalaba que “A diciembre […] estaría listo. Como tal […] está pautado para que sea terminado en enero” (MOPC), [35 meses después].

El 11 de diciembre, ante quejas ciudadanas, MOPC señalaba que “En el kilómetro 9 de la autopista Duarte estamos trabajando conforme al cronograma de obras establecido, sin embargo, debido a las inconformidades externadas por la población en el flujo del tránsito, hemos dispuesto laborar de forma continua durante las 24 horas del día, a fin de agilizar la entrega de esta obra lo más ante posible".

El 26 de diciembre, MOPC indicó que intervendría el Km9 desde el 26 al 29 para… ¡instalar unas tuberías!

Al 29 de diciembre, las obras están paralizadas, no se está trabajando 24/7, no hay jardinería (¡ni siquiera la totalidad de bordillos New Jersey!) y el relato justificador de tanta irresponsabilidad, incapacidad, desorganización y desparpajo soslaya que la obra prometida para 10 meses lleva 34… y tampoco estará en enero.

Impunidad es también, señor presidente, que un ministro se burle de esa forma de la ciudadanía; que mienta con las fechas: que no haya explicaciones; y sobre todo, que no haya consecuencias.