“La gringa del acordeón”

Le fascinó el merengue típico desde que lo escuchó en un festival folklórico americano en 2001, encaminándose de inmediato a los lugares de fiesta del ritmo dominicano en Brooklyn, Nueva York, donde residía. Y como le interesó aprender a tocar la música, no dudó en invadir la morada de los acordeonistas. En solo meses ya organizaba conciertos y talleres, en su condición de etnomusicóloga del Long Island Traditions.

La inicial inquietud por una manifestación diaspórica, se convirtió en un profundo proyecto de investigación y en 2004, Sydney Hutchinson aterrizaba en Santiago para recorrer campos y ciudades, tomar clases con el maestro Rafaelito Román y llegar hasta el carnaval con su disfraz lechonero.

Hutchinson, egresada como pianista de la universidad de Arizona, realizó una maestría en folklore en la de Indiana y un doctorado en etnomusicología en la Universidad de Nueva York, precisamente con esta investigación, “Tigres de otro pelaje. Interpretando del género en la música dominicana”, convertida en libro por la Universidad de Chicago en 2016. Un acuerdo con el Instituto de Estudios Caribeños y el apoyo del ministerio de Cultura, a través de la Editora Nacional posibilitaron esta edición en español con Fefita la grande en portada.

El escritor e historiador Darío Tejeda, nuevo presidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional para Estudio de la Música Popular, en la presentación del libro dice que “aquí tenemos una magnifica etnografía musical como nunca antes se había hecho en el país”.

“Está centrada en el merengue típico como género musical, analizado desde el prisma del género sexual cruzado con las interpretaciones –musicales y sexuales- de Tatico Henríquez, Fefita la Grande y sus movimientos y gestos al interpretar la canción “La chiflera”, y el “tigueraje transnacional” y sus expresiones sonoras en el merengue típico, las interpretaciones travestidas en el merengue, la bachata y el reguetón, las obras sexualmente transgenéricas de Rita Indiana y otras manifestaciones sonoras que brotan desde la bestializada “isla imaginaria” que cohabita con la real isla quisqueyana”, precisó.

A Huchinson le sorprendió, “contrario a mis expectativas iniciales”, el gran número de mujeres que tocaban merengue típico y “su aceptación en escena”.

“Mi trabajo de campo consistió en observar los eventos típicos y el merengue típico en el día a día en dos ciudades, participando en esos eventos como bailarina y acordeonista, y entrevistando a numerosos participantes en el mundo típico, desde intérpretes y managers hasta aficionados”, indica.

“Este libro”, explica, “no trata simplemente de cuerpos interpretando música, sino también de representación de aquellos cuerpos en la música, así como de la contribución y la influencia de la música en un discurso más amplio acerca del género sexual, la vida de músicos y músicas particulares, y cómo los aficionados lidian con todas estas cosas”.

Dice que a “muchos de sus interlocutores les interesaba mi proyecto porque se dieron cuenta de que el merengue típico estaba devaluado en la República Dominicana, y creyeron que mi atención ayudaría a rectificar la situación”.

El libro concluye con un “análisis de movimientos y gestos de Fefita la Grande interpretando “La chiflera”. “El hombre que no se casa” (Fefita se desliza hacia el micrófono con el cuerpo colocado en un ángulo de 45 grados y la punta de derecha apuntando hacia atrás ….).

Entre las anécdotas que cuenta durante su investigación, cita que “nunca me pude acostumbrar a los continuos piropos que me lanzaban los hombres cuando caminaba por la calle” y “otra ocasión incómoda ocurría cada vez que personas conocidas me ofrecían consejos aparentemente relacionados con mi condición de mujer”, aunque apreció al país menos machista “de lo que esperaba”.