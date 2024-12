Promesa de esperanza

“Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre”, Apocalipsis 3:8.

Esta promesa de puerta abierta es para los que guardan su palabra y no niegan a su Dios. Viene del conocedor de nuestra vida y nuestras obras.

Hay esperanza. El futuro resulta promisorio. Podemos anhelar y esperar lo mejor, pese a la maldad en un mundo caído.

Así exhorta el Señor a su iglesia en Filadelfia. En el nuevo año hay augurio de gracia. Proclamar el evangelio de Jesús y un testimonio de fe.