A Mendy López, con cariño

Los que admiramos a Mendy López y hemos seguido de cerca su brillante carrera como narrador de béisbol, celebramos sus éxitos como si fueran nuestros.

Sobre todo porque tenemos el mismo origen y llevamos el mismo gentilicio: Pimentelenses, o pimenteleños, como prefería decir nuestro inolvidable Manuel Mora Serrano.

Por tal motivo, en el reciente homenaje que Las Águilas Cibaeñas le tributaron en Santiago, en el mismo play donde ha construido su fama y ha popularizado su estilo inconfundible, nos emocionamos todos y celebramos ese merecidísimo reconocimiento.

Es que Mendy López, desde hace años, fanatizó a toda una generación de muchachos en Pimentel que crecimos admirándole por diversas circunstancias: fue nuestro ídolo cuando era el jugador de pelota que llevaba el uniforme de Pimentel en la pelota amateur de la región y era temido por su calidad en todos los estadios de la zona.

Fueron innumerables las veces que nos emocionó con su bate y con su guante.

Pero también su nombre presidió muchos de los actos sociales y culturales del pueblo guiando sus ceremonias o leyendo poemas de manera excepcional. También en este ámbito se hizo famoso y era admirado por toda la emoción que le imprimía a los textos leídos, así como por la dramatización de su lectura. En ese aspecto también fue un maestro.

La mayoría de sus seguidores ignoran el gran talento que este maravilloso narrador tiene para escribir poesía y cuentos. No me explico porqué a esta altura de sus años no se ha decidido a publicar muchos de sus producciones poéticas que sabemos poseen los méritos para tal propósito.

Nuestra felicitación a Mendy López por la distinción que le ha conferido el equipo para el cual labora, designando su cabina de transmisión con su nombre. Ese solo hecho inmortaliza su gran carrera profesional y lo hace eterno en el recuerdo de quienes le admiramos y le apreciamos.