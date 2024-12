Addictus, la película

Hace más de tres años que vengo gestando la idea de aportar un proyecto audiovisual relacionado con la salud mental y las adicciones.

Un día, de la nada, por accidentes cósmicos, me presentan a un actor y director llamado David Andrade, aquí en Madrid. Vi su trabajo y, al hablar con él, me di cuenta de que podía expresarle lo que yo llevaba tiempo pensando: hacer un cortometraje sobre las adicciones.

¿Por qué él? Pues la verdad, no lo sé. Creo que fue su transparencia al hablar y su 0.5 % de ego lo que me convenció. A pesar de ser actor, me pareció el adecuado. Soy muy de dejarme llevar por lo que me transmiten las personas, y no quería embarcarme en este gran proyecto con alguien cuyo ego tuviera el tamaño de una catedral. Por suerte, encontré a la persona correcta.

Esto ha sido un viaje lleno de huracanes, desplantes y también sorpresas, pero sobre todo ha requerido más esfuerzo mental y físico que otra cosa. Una de las puertas que me escuchó fue la productora privada Producciones RMM S.L. Apostó por el proyecto y dijo que sí.

Todo el equipo de Addictus, siempre estaremos agradecidos con ellos, ya que sin su apoyo, evidentemente, no habría sido posible pensar en un cortometraje y, al final, terminar haciendo un largometraje. Es decir, una película en toda regla: la película.

He intentado ser conservadora, pero mi espíritu natural no lo puedo controlar. Mi atrevimiento al hablar de temas tabúes, a sabiendas de que podría incomodar a algunas personas, no me detuvo. Aún así, lo incluí, porque la vida es así: está llena de incomodidades. Creo que si abordamos estos temas desde el diálogo y no desde la estigmatización, ganaríamos mucho como sociedad.

Promoción de la película Addictus en la Gran Vía de Madrid, España.EXTERNA

La semana pasada, paseando por la Gran Vía de Madrid, vi en la oficina de turismo de Castilla-La Mancha el cartel de Addictus. Fue una sensación increíble, una mezcla de felicidad y agotamiento. No ha sido fácil; hemos enfrentado tantos desplantes y negaciones. Sin embargo, el equipo que conforma Addictus ha hecho todo más llevadero.

Solo queremos demostrar que detrás de cualquier conducta adictiva, con sustancias o sin ellas, existe una razón. No debemos estigmatizar ni juzgar. Si vas a ayudar, hazlo sin juzgar; si no, mejor no lo hagas.

Todos necesitamos un psicólogo, psiquiatra o terapeuta, lo que más cómodo nos resulte. Pero no podemos seguir por la vida como caballos sin cabeza.

Después de la pandemia del Covid-19, todos hemos cambiado, para bien o para mal. También nos ha enseñado que hacer sacrificios para complacer a los demás es ser infiel a nosotros mismos.

Vive tu vida como quieras. Haz lo que te dicte tu corazón. Pide ayuda a tiempo, porque siempre podemos mejorar.

Nada está exento de una conducta adictiva, pero reconocerla es el primer paso para mejorar tu vida, solo la tuya, no la de nadie más.

Es tiempo de romper cadenas generacionales, de cuidar nuestro bienestar y no callar. Al final, hagamos lo que hagamos, siempre seremos criticados. Así que busca tu paz, y lo demás que te dé igual.

En Addictus encontrarás cuatro personajes con los que seguramente te podrás identificar o reconocerás a alguien en ellos. Porque las adicciones no son cosa de "raros", son cosa de humanos.