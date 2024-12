Leonel y Danilo no se acordaron de que la gente comía

Entre el pesimismo, las rivalidades y la visión que tienen los políticos sobre las elecciones del 2028, cuando esperan derrotar al PRM, cuyo presidente Luis Abinader no buscará la reelección, hace que no puedan ponerse de acuerdo en lo más necesario como el acabar con el hambre de aquí a ese año.

Por más que se quiera regatear a Abinader sus empeños y por más errores atribuibles a funcionarios del nuevo cuatrienio, el gobernante prometió en abril del presente año que “de ganar las elecciones, lo primero que yo voy a hacer, al otro día, es llamar a un gran acuerdo de unidad nacional”.

El acuerdo nacional que sugirió no se ha concretizado por la desconfianza de los partidos políticos que fueron dejados en franca minoría en las elecciones municipales, de Congreso y las presidenciales, en las cuales el actual gobernante y su partido quedaron en la mejor posición.

La respuesta que dieron los líderes opositores fue reticente, aunque Abinader se dispuso a reunirse con ellos donde fuera y discutir los problemas nacionales. No le dieron tregua porque, aunque perdieron las elecciones, al parecer creían que el gobernante no tenía derecho a la reelección como los otros.

“De ganar las elecciones, lo primero que yo voy a hacer, al otro día, es llamar a un gran acuerdo de unidad nacional. Yo voy a visitar a los demás candidatos que participaron y decirles: vamos a darle un chance a la República Dominicana y vamos todos juntos a hacer los cambios que por décadas hemos esperado”, expreso.

Los políticos no le creyeron. Nunca se sobrepusieron a la derrota, sobre todo el doctor Leonel Fernández. Recientemente mostró su acuerdo con la iniciativa del Listín Diario de que se lleve a cabo un acuerdo patriótico y cordial que una al liderazgo nacional. Ya el presidente va muy adelante.

El entonces presidente y candidato hizo sus afirmaciones durante el almuerzo ofrecido por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), para presentar sus propuestas. Abinader mencionó entre otros temas comunes la reforma tributaria, el sector eléctrico y otros.

Acabar con el hambre

En un mensaje especial el pasado domingo, el presidente Abinader se comprometió a dejar para el 2028 a la República Dominicana libre del hambre. Dijo que de aquí al 2026 convertirá a Santiago de los Caballeros en una de las ciudades mejor comunicadas al concluir los trabajos del monorriel.

Acabar con el hambre pudieron hacerlo el doctor Fernández, tres veces presidente y Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, dos, pero no se lo propusieron. Se elevó el per cápita en esos tiempos, se redujo la inflación y se creó riqueza, pero no se acordaron de que la gente comía.

Tampoco los políticos de los 12 años con el doctor Balaguer a la cabeza se acordaron cuando el precio de la tonelada de azúcar subió a los niveles más altos de que se tenga memoria a mediados de 1970. Cincuenta años más tarde muchos dominicanos no comen y viven en pisos de tierra como en África.

“Declarar a República Dominicana libre de hambre para el 2028 no es solo un objetivo, es una promesa que este Gobierno asume con toda la fuerza y el compromiso que merece”, afirmó el presidente Abinader en la ocasión. Al día siguiente su principal contradictor, el doctor Fernández negó la posibilidad.

Fernández dirigió un regaño sibilino a su hijo Omar, senador de la capital y una de las figuras más apreciadas de su partido, a quienes algunos adelantados ven presidenciable para el 2028. Dijo que es un tema “que carece de sentido” y aseguró: “el senador Omar Fernández lo que tiene son tres meses como senador”.