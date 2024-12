“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer”, Juan 15:15.

A José Manuel y a Pedro Ángel

En esta época de Navidad vale tanto el regalo de la amistad. Jesús mostró su amor entregándose por entero. Elevó a sus discípulos a la condición de amigos.

El proverbista la define así: “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y hay más unido que un hermano”.

Un regalo invaluable. Les invito a abrazar la amistad de Cristo. Y ser así su amigo por siempre.