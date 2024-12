Prevención de accidentes en niños en la Navidad

Cada año al llegar diciembre se inaugura una de las épocas más esperadas del año caracterizada por numerosas reuniones con familiares y amigos. Es una temporada de alegría caótica donde la rutina se trastorna, finalizan parcialmente procesos escolares y laborales, se planifican compras y viajes y la dinámica familiar se altera por completo.

Sin embargo, entre tantas celebraciones y actividades, a menudo surgen situaciones que favorecen la ocurrencia de accidentes en el hogar y que pueden convertirse en lamentables si no se toman ciertas precauciones, principalmente para los más pequeños.

Durante las festividades navideñas los hogares se llenan de adornos, luces, nuevos juguetes y visitas y aunque las lesiones en niños pueden ocurrir en cualquier momento del año, las estadísticas demuestran que en la temporada de Navidad hay un aumento de hasta un 40% de incidentes relacionados con caídas, quemaduras, intoxicaciones, accidentes con juguetes y otros peligros. Los niños, con su curiosidad natural, pueden no estar siempre atentos a los riesgos que los rodean, y el exceso de distracción por parte de los adultos evita detectar a tiempo un peligro inminente.

Al momento de decorar la casa, y sobre todo el arbolito de Navidad, hay que asegurarse de que las luces no tengan alambres desgastados, focos rotos o conexiones sueltas. No enchufar más de tres juegos de luces en una misma extensión, ni colocarlas detrás de cortinas o debajo de alfombras, apagar las luces al salir de casa o al dormir, puede evitar cualquier incendio de consecuencias lamentables. El uso de luces LED es más seguro. Si tiene niños pequeños, evite las decoraciones filosas o fáciles de romper, y mantenga los adornos pequeños en un área donde los niños no las puedan alcanzar.

Es habitual que en los encuentros haya mucha comida sabrosa, pero algunos alimentos pueden ser peligrosos para los niños más pequeños. Deben evitarse los frutos secos enteros, dulces de consistencia dura o alimentos que puedan causar asfixia. Como norma habitual deben mantenerse los productos de limpieza y las bebidas alcohólicas fuera de su alcance. Es penoso como cada año se contabilizan los niños víctimas de intoxicación alcohólica, pasando por alto que eso solo significa irresponsabilidad y negligencia parental sin régimen de consecuencia.

Es costumbre intercambiar regalos en estas fechas y, aunque todos esperamos que estos sean una fuente de alegría, en el caso de los niños algunos juguetes pueden no ser adecuados para su edad; unos pueden tener piezas pequeñas o ser peligrosos, si no cumplen con las normas de seguridad; otros pueden incluir baterías o piezas que se pueden soltar, representando un riesgo de asfixia o quemaduras.

Aunque están cada vez más en desuso los fuegos artificiales de uso particular, es bueno reiterar que se desaconseja su utilización por el alto riesgo de quemaduras. Si decide utilizarlos, asegúrese de que sean de calidad reconocida y por ningún motivo permita que sean manipulados por los niños.

Si va a salir de la ciudad, es importante tener en cuenta las medidas de seguridad para transitar, desde un cuidado preventivo del vehículo, hasta asegurar que todos los pasajeros usen cinturón o sillas de seguridad. Como precaución general, no permita que nadie maneje si ha consumido bebidas alcohólicas.

El mejor mensaje final es que tomemos las cosas con calma, anticipar y planificar para disfrutar con los seres queridos, pero sin olvidar la supervisión de los pequeños del hogar.

Celebrar con moderación y anticipando situaciones potencialmente riesgosas nos permitirá disfrutar de unas felices fiestas, con la certeza de iniciar con buen pie el nuevo año.

La autora es Médico pediatra, profesora y directora de la Escuela de Medicina UNPHU