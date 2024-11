Calculadora del costo de los paros docentes

Primer Tiro

El costo de los paros docentes tiene dos componentes. El primero es el de producir el servicio educativo público, representado por los salarios docentes, la alimentación escolar y demás bienes y servicios necesarios para mantener abierta la escuela, el cual pagan los contribuyentes, aunque los alumnos no reciban el servicio.

El principal componente es el salario del docente, y si este decide parar su trabajo sin causa justificada, y sin que el empleador le descuente el tiempo no trabajado, entonces el costo incurrido se convierte en una perdida, pues el alumno no recibe el servicio, porque el mismo no se produce.

Cuando se divide la suma de las diferentes partidas presupuestarias del costo de producción entre el total de días del calendario escolar, se obtiene el costo diario, y cuando este es dividido entre el total de alumnos, se obtiene el costo por día por alumno del sistema educativo.

En base al presupuesto vigente, e imputando solo los costos directos de producción del servicio, se obtiene que el costo de un día de docencia perdido en todo el sistema es RD$ 825.6 millones, equivalente a RD$ 406.49 por alumno.

Segundo Tiro

El segundo componente del costo es mucho menos evidente y más difícil de calcular.

Es el que paga el alumno que no recibe el servicio, y por tanto no desarrolla todas las capacidades y competencias que contempla el currículo, lo que significa que pierde productividad e ingreso por su menor desempeño laboral futuro.

Partiendo del ingreso laboral que produce agregar un año de escolaridad al acumulado durante el tiempo de estudio (calculado a partir de los datos de los ingresos según nivel educativo publicado por el Banco Central en la ENCFT), asumiendo una vida productiva según la esperanza de vida de las tablas de mortalidad, y una tasa de descuento del 5%, se ha calculado el valor presente del ingreso futuro perdido por los alumnos por cada día en que no reciben el servicio, el cual asciende a RD$ 516.48.

Cuando se agrega el valor calculado en el párrafo anterior, se tiene que el costo total por alumno causado por un paro docente de un día es de RD$ 922.97.

Tercer Tiro

Las pérdidas del paro docente las paga el contribuyente, y los alumnos, que son quienes cargan con el 54.9% de las pérdidas totales, sin nada de pérdidas para el docente, hasta ahora, pues sigue recibiendo mismo salario decente.

El salario del docente es tan decente que el mismo tiene un excedente de 7.55% con respecto al mejor salario del sector público, y cuando la medición se hace con respecto al que perciben los profesionales e intelectuales del sector privado, el excedente es de 5.24%.

Un maestro no puede ser culpable de aumentar y reproducir la desigualdad social a través de la disminución de las competencias y capacidades de los actores sociales claves que construyen el desarrollo sostenible, y por eso debe reconocer que la sociedad y los contribuyentes le pagan el más decente de los salarios.

Los alumnos, los padres y la comunidad deben reclamar al sindicato en base al costo del paro docente, y para calcularlo solo que tienen que multiplicar el número de días del paro docente, por la cantidad de alumnos afectados, por el valor de RD$ 922.97.