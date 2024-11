¿RD intervencionista?

La República Dominicana ha sido intervenida por los Estados Unidos. Aquí se ha sufrido la presencia de militares que vinieron a pisotear el territorio, el orgullo, maltratar a sus hombres y violar a sus mujeres.

En cada oportunidad, valientes dominicanos ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía. Por eso me sorprende leer artículos y escuchar comentarios de connotados comunicadores en radio y televisión CLAMANDO por una intervención militar en territorio haitiano.

Es cierto que la inestabilidad en el vecino país afecta al nuestro y mientras esa situación persista, el ingreso de ciudadanos de ese país será cada vez mayor.

Eso, sin embargo, no da motivos a que desde este lado, se incentive o se motive una ocupación militar en Haití. La crisis haitiana ha servido para demostrar la falta de una política migratoria eficiente y desnudar PLANES ficticios de una frontera SELLADA. Si las naciones intervencionistas deciden ocupar a Haití, como lo han hecho en muchas naciones del mundo, los dominicanos no debemos, ni podemos aplaudir. Tampoco podemos evitarlo.

Hay quienes sostienen que esa intervención devolvería la paz a Haití y frenaría el éxodo de ciudadanos a otras naciones. Eso, solo el tiempo lo garantiza. Puede ocurrir todo lo contrario. A los dominicanos, víctimas de invasiones extranjeras no le luce clamar por una ocupación en otro país. ¿Qué pasó con el fuera yanqui de Quisqueya y el NO al intervencionismo?. Que los haitianos decidan su destino. No quiere decir que la mano solidaria se aleje de Haití, sin embargo, no se puede aplaudir que sea pisoteado su territorio por tropas que van a sembrar el terror, la muerte y las violaciones. Los ejemplos sobran. Disiento de las voces que desde este país INSISTEN en que solo una INVASIÓN devolverá la paz al pueblo haitiano. RD no es una nación intervencionista.