La gran deportación de 2025

Si Trump hace lo que promete, transformará la migración para las generaciones futuras.

Hace una década, el Congreso de Estados Unidos estaba a punto de aprobar un proyecto de ley que habría legalizado a la mayoría de los casi 11 millones de inmigrantes no autorizados que viven en Estados Unidos y los habría puesto en camino hacia la ciudadanía. Ahora, el 20 de enero, el país se dispone a lanzar lo que probablemente será la mayor campaña de deportación masiva de su historia.

“Sabemos quiénes son y vamos a ir a buscarlos”, dijo Thomas Homan un día después de que el presidente electo Donald Trump lo nombrara como el “zar de la frontera” de la administración entrante, responsable de la seguridad fronteriza y la expulsión de inmigrantes no autorizados. Homan ha prometido llevar a cabo “la mayor operación de deportación que este país haya visto jamás”.

Si tiene éxito, transformará la migración durante una generación o más, no sólo en Estados Unidos sino en gran parte del mundo.

Este momento se ha ido gestando lentamente. Desde aproximadamente los años 1960, la mayoría de las economías avanzadas –con la notable excepción de Japón– se fueron abriendo gradualmente a flujos mayores de migrantes. En Estados Unidos, la proporción de población nacida en el extranjero aumentó de menos del 5% en 1970 a casi el 15% en la actualidad; en Gran Bretaña, esa proporción aumentó de poco más del 6% a más del 16%.

La mayoría de los países occidentales consideraban que la inmigración era una ganancia económica, que aportaba talento y ambición y ayudaba a cubrir la escasez de mano de obra en ocupaciones que iban desde el trabajo agrícola hasta la atención sanitaria. También había un fuerte impulso humanitario: horrorizados por la negativa de la mayoría de los países a admitir a los judíos europeos que huían de la persecución nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales adoptaron generosas leyes de asilo y refugio que los obligaban a admitir a muchos de los que escapaban de la persecución, la tortura o las amenazas de muerte en todo el mundo.

Pero en el siglo XXI, ese espíritu de bienvenida se ha desmoronado. En la década de 2000, el Congreso intentó varias veces aprobar leyes para legalizar a inmigrantes no autorizados que habían residido en Estados Unidos durante mucho tiempo, como lo había hecho durante la administración del presidente Ronald Reagan en 1986. El esfuerzo más reciente fracasó en la Cámara de Representantes en 2014, a pesar del apoyo de más de dos tercios de los senadores, incluidos 14 republicanos.

En la última década, tanto Estados Unidos como Europa enfrentaron una serie de crisis migratorias, con una cantidad de desplazados que llegaba a sus fronteras mucho mayor de lo que los gobiernos podían manejar o de lo que sus poblaciones estaban dispuestas a aceptar. Los ajustes en el procesamiento de asilo y la búsqueda de ayuda de estados vecinos como México o Turquía permitieron ganar un respiro ocasional, hasta que el número de llegadas inevitablemente volvió a dispararse, creando una nueva crisis.

Con el creciente número de migrantes que huyen de conflictos, violencia o colapso económico (la cantidad de desplazados en todo el mundo se ha duplicado en la última década, hasta alcanzar casi 120 millones en la actualidad), la inmigración ha adquirido una mayor carga política en todo el mundo. En Europa, los partidos populistas que se presentan con plataformas antiinmigrantes han logrado avances generalizados. Incluso países que históricamente han recibido grandes cantidades de migrantes, como Canadá y Australia, se han vuelto más cautelosos y están reduciendo las cuotas de inmigración.

Pero ningún país enfrenta un cambio tan radical como el de Estados Unidos. Trump regresa a la Casa Blanca con lo que cree que es un mandato para limpiar el país de inmigrantes no autorizados, incluidos millones que han estado en Estados Unidos durante décadas y millones más que han llegado en los últimos cuatro años y disfrutan de un estatus legal temporal bajo los esquemas más generosos de la administración Biden .

Los primeros nombramientos de Trump dan fe de su seriedad. Homan tiene cuatro décadas de experiencia en cuestiones migratorias; como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el primer mandato de Trump, fue el arquitecto de la polémica política de separar a los padres migrantes de sus hijos cuando cruzaban la frontera ilegalmente desde México.

El nuevo subdirector de gabinete de Trump para políticas, Stephen Miller, ha pasado los últimos 15 años educándose en los entresijos de las leyes de inmigración estadounidenses para utilizarlas al servicio de una agenda xenófoba. En el mitin de Trump en el Madison Square Garden a fines de octubre, Miller le dijo a la multitud que lo vitoreaba que “Estados Unidos es para los estadounidenses y sólo para los estadounidenses”.

Y la candidata del presidente electo para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la gobernadora Kristi Noem, desplegó tropas de la Guardia Nacional desde su estado de Dakota del Sur para ayudar a detener a los migrantes en la frontera entre Texas y México.

Sin embargo, no está del todo claro que los estadounidenses votaran realmente por esta agenda. La inmigración fue un tema importante en la campaña, pero las encuestas indican que quedó muy por detrás del estado de la economía y fue un tema de segundo orden junto con la atención sanitaria, la seguridad nacional, la Corte Suprema y el futuro de la democracia.

Las encuestas sobre inmigración también están por todas partes . Una encuesta de septiembre de Pew Research encontró que casi 9 de cada 10 partidarios de Trump, y el 56 por ciento de los votantes registrados en general, dijeron que están a favor de “deportaciones masivas de inmigrantes que viven en el país ilegalmente”, lo que sugiere un fuerte apoyo a la agenda de Trump. Pero el 58 por ciento también está a favor de permitir que los inmigrantes indocumentados permanezcan en el país si están casados con un ciudadano estadounidense. Y mayorías considerablemente más altas, incluida la mitad o más de los partidarios de Trump, quieren admitir a más refugiados, graduados universitarios extranjeros e inmigrantes que puedan cubrir la escasez de mano de obra.

Las acciones del nuevo gobierno pondrán a prueba cuál de estas prioridades en pugna apoyarán realmente los estadounidenses. En su primer mandato, Trump no ejerció demasiada presión. Si bien prácticamente cerró las admisiones de refugiados del extranjero, tomó medidas para frenar la migración legal y endureció las medidas de seguridad en la frontera con México durante la pandemia de COVID-19, su gobierno hizo poco para expulsar a los migrantes que ya se encontraban en el país. El número total de deportaciones durante sus primeros cuatro años fue de 1,5 millones , la mitad de las del primer mandato del presidente Barack Obama y similar a la cifra del segundo mandato de Obama y de los cuatro años del presidente saliente Joe Biden.

Trump tuvo más éxito en la reducción de la migración legal. Las llegadas de inmigrantes se desaceleraron significativamente bajo el gobierno de Trump, aunque gran parte de eso se debió al cierre casi total de las fronteras estadounidenses y del procesamiento de la inmigración durante el año de la pandemia de 2020, el último año de su primer mandato. ¿Cómo sería una deportación masiva? A menos que el Congreso las cambie, las leyes estadounidenses hacen que sea poco probable que haya un gran aumento en las expulsiones.

Los inmigrantes que son objeto de deportación pueden apelar su deportación ante los tribunales de inmigración de Estados Unidos, un brazo del Departamento de Justicia. El atraso en esos tribunales supera los 3 millones de casos , un aumento de seis veces desde 2016; los tiempos de espera para las audiencias pueden extenderse a dos años o más. La capacidad de detención de Estados Unidos para todos los inmigrantes, ya sean recién llegados o aquellos que esperan ser deportados, es de aproximadamente 40.000 .

Miller ha presionado para que el gobierno cree ciudades de tiendas de campaña a lo largo de la frontera para ampliar esa capacidad, pero los costos serían altos. El Consejo Estadounidense de Inmigración ha estimado que costaría 88.000 millones de dólares anuales detener y deportar a un millón de migrantes por año, lo que representa casi nueve décimas partes del presupuesto actual del DHS . Y muchos países se muestran reacios a recibir de regreso a sus propios ciudadanos. Venezuela se ha negado en ocasiones por completo, y otros, incluidos Cuba y China, son considerados “recalcitrantes”.

Homan prometió en una entrevista del 8 de noviembre con Fox News comenzar centrándose en las “amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional”, que es más o menos lo que han hecho la administración Biden y otros; más del 40 por ciento de los arrestados y objeto de deportación por parte del ICE en 2023 tenían algún tipo de condena penal o cargo pendiente.

Más allá de eso, las cosas se complican. Homan ha prometido reactivar la “vigilancia en los lugares de trabajo”, en la que el ICE se centra en lugares de trabajo como mataderos y granjas que se sospecha que emplean a un gran número de inmigrantes indocumentados. La historia de esas redadas sugiere que serán difíciles.

Durante el primer mandato de Trump, se llevó a cabo una sola redada a gran escala contra plantas procesadoras de pollo en Mississippi. Unos 700 inmigrantes fueron arrestados y algunos deportados, pero los empleadores salieron airosos. Las plantas de Mississippi siguen enfrentándose a una gran escasez de mano de obra y siguen contratando inmigrantes no autorizados.

Muchos de los donantes ricos de Trump dependen de trabajadores extranjeros , incluidos inmigrantes no autorizados, y es probable que se opongan a la reanudación de las redadas en los lugares de trabajo.

Llegar a las comunidades estadounidenses será aún más difícil. Para empezar, es complicado simplemente encontrar inmigrantes indocumentados; a diferencia de algunos países, los residentes de Estados Unidos no están obligados a llevar documentos que demuestren su derecho a estar en el país. Muchos estados, incluidos California, Oregón y Washington, así como ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia, también tienen leyes de “santuario” que impiden que las fuerzas de seguridad locales cooperen con los agentes del ICE, lo que dificulta los arrestos y las detenciones.

Homan ha prometido ignorar esos obstáculos a la hora de desplegar agentes del ICE: “Si las ciudades santuario no quieren ayudarnos, entonces apártense del camino, porque vamos a ir”, dijo en Fox & Friends . Miller también ha hablado de conseguir que los estados republicanos amigos llamen a las fuerzas de la Guardia Nacional a nivel estatal y las envíen para ayudar a los agentes del ICE en los estados demócratas. Esto podría dar lugar a enfrentamientos sin precedentes a través de las fronteras estatales.

La reacción del público es difícil de predecir. La mayor parte de las medidas de control de la inmigración se llevan a cabo cerca de la frontera o de manera discreta, cuando los inmigrantes no autorizados son detenidos por cargos penales y entregados al ICE. El envío de agentes a los barrios para arrestar a inmigrantes individuales será mucho más explosivo; casi 14 millones de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales viven en hogares donde al menos un miembro no está autorizado. Casi 1 de cada 3 familias latinas (un grupo que votó más fuertemente por Trump en esta elección que en las dos anteriores) enfrenta la amenaza de expulsión o separación familiar en caso de una deportación masiva.

Todo esto supone, por supuesto, que la nueva administración opte por dejarse limitar por las leyes y normas existentes, pero pueden existir otras opciones. Con el control republicano tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, Trump podría lograr la aprobación de leyes no sólo para aumentar la financiación de las operaciones de deportación, sino también para debilitar las protecciones legales para los inmigrantes no autorizados.

Es probable que sus funcionarios amplíen el uso de la deportación acelerada , una disposición que permite la expulsión sin una audiencia judicial para los recién llegados. Los gobiernos anteriores han utilizado el poder casi exclusivamente para expulsar a los inmigrantes que cruzan la frontera sin autorización poco después de su llegada, pero Trump intentó a fines de su primer mandato extender ese poder a los migrantes que habían vivido en cualquier parte del país durante menos de dos años. Los tribunales, cada vez más pro-Trump, pueden ayudar a que esa iniciativa sea aprobada.

Esta semana, Trump sugirió que podría ir más allá y declarar una emergencia nacional, utilizando amplios poderes otorgados por el Congreso al presidente, para desplegar al ejército estadounidense y acelerar las deportaciones.

Incluso si sus planes de deportación no dan los resultados esperados, un intento a gran escala como el que se promete marcará una revolución en la estrategia estadounidense para abordar la inmigración. Hasta ahora, los críticos conservadores de la inmigración, incluido el propio Trump durante su primer mandato, se han centrado principalmente en asegurar las fronteras y reducir las nuevas llegadas. Los partidos de derecha en Europa también se han concentrado en reforzar las fronteras .

Pero si Estados Unidos inicia deportaciones masivas, es probable que los gobiernos populistas de otras partes del mundo se animen a adoptar también medidas más draconianas. A pesar de las controversias políticas, Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un modelo de aceptación de la inmigración: más de una quinta parte de todos los migrantes del mundo residen en Estados Unidos. La deportación masiva transmitirá un mensaje mucho más desagradable.

Si el esfuerzo resulta demasiado difícil y Trump cede ante la inevitable reacción, el debate político en Estados Unidos puede volver a donde ha estado durante décadas: cómo proporcionar un nivel razonable de seguridad en la frontera mientras se sigue admitiendo a nuevos inmigrantes que benefician a la economía y se hace la vista gorda ante los millones de inmigrantes no autorizados que se han establecido y construido sus vidas en el país.

Durante décadas, ese ha sido un compromiso complicado e incómodo, pero la alternativa promete ser mucho peor.

Edward Alden es columnista de Foreign Policy , profesor visitante distinguido de Ross en la Western Washington University, miembro sénior del Council on Foreign Relations y autor de Failure to Adjust: How Americans Got Left Behind in the Global Economy. X: @edwardalden