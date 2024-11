Peligrosa guerra de desinformación

El domingo The New York Times, citando innominados “funcionarios oficiales”, reportó que el presidente Joe Biden autorizó que Ucrania use misiles de largo alcance dentro de Rusia. La información “anónima”, no ha sido confirmada ni desmentida oficialmente, pero tiene serias consecuencias para la paz mundial.

El presidente ruso, Vladimir Putin dijo que si Ucrania recibe esa autorización, su país entrará en guerra directa con los Estados Unidos y la OTAN.

Porque los ucranianos no pueden manejar ese tipo de armamentos, requiere de especialistas estadounidenses o europeos, son misiles con un alcance de aproximadamente 190 millas (305 kilómetros).

Quien dispara esos misiles no ve el blanco. Los guían sofisticados sistemas satelitales que Ucrania ni tiene ni sabe manejar, si los estadounidenses intervienen, estarían atacando a Rusia, justificando que Moscú ataque a Washington.

El período de transición entre el triunfo de Donald Trump hasta su juramentación el 20 de enero está minado con varios tipos de desinformación maliciosa. The Washington Post reportó, citando fuentes igualmente anónimas, que hubo una conversación telefónica entre Trump y Putin. Rusia negó que se produjera llamada entre ellos.

El Times y el Post suelen circular ciertos rumores atribuidos a “funcionarios oficiales innominados” como globos de ensayos que suelta el alto estamento militar y de inteligencia.

Si militares estadounidenses disparan contra Rusia, oficialmente iniciaría la Primera Guerra Nuclear. La Casa Blanca, ni niega ni afirma nada, si Rusia reacciona al rumor atacando, ofrecería el pretexto para impedir que Trump tome el poder.

Ni Biden, ni los altos mandos militares y de inteligencia, quieren que Trump sea presidente. Se intentó inhabilitarlo legalmente, asesinarlo, ganarle las elecciones, todo fracasó, ahora algunos esperan nuevos intentos de asesinato.

Trump enfrentó exitosamente la justicia, ahora le puede tocar a Biden y a su hijo Hunter, también al llamado “Estado Profundo”.

Sólo una guerra con Rusia impediría el ascenso de Trump al poder en enero. Cuando la gente con poder se siente amenazada, todos corremos peligro, los próximos 61 días, hasta enero 20, pueden ser muy peligrosos.