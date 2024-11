Los hijos de los pobres son en gran mayoría los que van a las escuelas públicas, los que tienen que soportar con paciencia de Job las pocas luces de profesores engreídos y envalentonados por el “gremio” al que pertenecen.

Esa ADP que no tiene ni una biblioteca para no decir una Universidad, que no convoca para oír conferencias de pedagogía ni nada parecido, pero si tiene hoteles, vende muebles y presta dinero a sus miembros entre otras cosas.

Los pobres son igualmente los que tienen la desgracia de ir a los hospitales públicos a pagar su triste condición entre galenos llenos de egos y cientos de ilegales haitianos que les quitan sus derechos al servicio que pagamos con impuestos los dominicanos.

La ADP y el AMD deben ser declarados desgracias nacional,nunca antes médicos ni profesores habían sido mejor pagados, los que más ganan de los pobres servidores públicos incluidos las enfermeras.

Hay que recordar a SITRACODE y al Presidente Balaguer, es triste pero hace falta una gran dosis de equipo colgantes para salir de la ADP y AMD, dos desgracias nacionales.