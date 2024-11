La desconexión Demócrata y el triunfo Republicano

El resultado electoral de este 5 de noviembre de 2024 destaca una desconexión notable entre el Partido Demócrata y segmentos esenciales de su base electoral. Este desfase es evidente en la evolución de las tendencias de voto, que muestran no solo transformaciones demográficas, sino también un realineamiento en zonas urbanas y suburbanas clave.

En los últimos ciclos electorales, el Partido Demócrata ha orientado sus esfuerzos hacia agendas progresistas. Aunque estas pueden captar el apoyo de sectores activistas y urbanos, no siempre conectan con el ciudadano promedio, incluso en los antiguos bastiones demócratas. Un estudio de octubre de 2024, elaborado por The New York Times y Siena College, reveló que el 40% de los votantes afroamericanos menores de 30 años considera al Partido Republicano como más probable de cumplir sus compromisos de campaña. Este dato, aunque sorprendente para algunos, subraya una fractura generacional que los demócratas no han logrado cerrar ni interpretar en toda su profundidad. Otro de los cambios más relevantes ha ocurrido en los centros urbanos. A pesar de que los demócratas mantienen su mayoría en estas áreas, el apoyo republicano ha crecido de manera sostenida. En 2016, Hillary Clinton obtuvo el 60% de los votos urbanos; en 2020, Joe Biden elevó esa cifra al 63%. Sin embargo, los datos de 2024 muestran que el Partido Demócrata experimentó una caída, con Kamala Harris recibiendo el 59% del voto urbano. Aunque estas variaciones pueden parecer pequeñas, representan una señal de advertencia respecto al cambio de prioridades en el núcleo del electorado urbano. Ciudades como Detroit y Filadelfia, por ejemplo, registraron un aumento del 4% en el voto republicano en comparación con 2020, evidenciando un descontento hacia la gestión demócrata en temas económicos y de seguridad.

El electorado hispano, que ha sido una columna vertebral del Partido Demócrata, también muestra signos de cambio. Según una encuesta del American Principles Project realizada en marzo de 2024, más del 52% de los votantes hispanos expresaron desacuerdo con varias posiciones demócratas en cuestiones sociales y económicas. Este dato no solo indica una discordancia en temas de valores familiares y seguridad, sino también una percepción de que el Partido Demócrata ha dejado de atender adecuadamente las inquietudes de esta comunidad, que ve en el mensaje de Trump una defensa de sus intereses locales y valores tradicionales.

La inclinación del Partido Demócrata hacia políticas que priorizan a minorías específicas, junto con propuestas de cambio social rápido, ha alienado a sectores moderados. Aunque estos votantes no necesariamente rechazan el progreso, cuestionan la velocidad y dirección de estas políticas, especialmente cuando perciben que la agenda nacional ha dejado de lado asuntos económicos prioritarios. Este distanciamiento ha sido aprovechado eficazmente por el Partido Republicano de Trump, que ha mantenido un mensaje consistente de “América fuerte” y una identidad nacional “tradicional” que ya no es aquella de E Pluribus Unum.

La ruta a seguir para el Partido Demócrata es clara: reconectar con las preocupaciones tangibles del electorado o arriesgarse a perder aún más terreno en centros urbanos y suburbanos.