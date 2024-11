Centrar la mira y evitar “ruidos” (¿)

Si el PRM-gobierno no hacen una una pequeña pausa y dirigentes, funcionarios y estrategas afinan mejor la puntería, pueden tener serios problemas a la hora de la población votante evaluar su desempeño en el Estado y del sector oficial intentar prolongar el control del poder político que ostentan más allá de un segundo periodo presidencial. Sin dudas que el mucho éxito y el poder en demasía del equipo gobernante lleva a algunos integrantes a perder la perspectiva y a creer, como otros actores del pasado, que todo es posible y todo se puede, sin reparar en daños a la imagen del partido y de la persona que gobierna y, mucho menos, en si se incurre en violación a la ley, a la Constitución o a normas elementales. Los “ruidos” son siempre dañinos en los gobiernos, pero más pasables – aun reiterados- cuando se les supone producto de “novatadas” o de la disposición de escuchar y rectificar, pero mucho más perjudiciales cuando se entiende que provienen de actitudes prepotentes o arrogantes de algún funcionario o miembro del partido gobernante. Por ejemplo, conocido el rechazo a la reforma fiscal , al doble cargo al señor Pimentel, al “transitorio” que se intento meter en la Carta Magna como “bajadero” a la alcaldía de La Vega y el párrafo finalmente incluido ( a futuro, no de aplicación retroactiva), pese al “so pena” que dirigiera el presidente a los congresistas, no se entiende, para nada, que Eddy Olivares dijera que el PRM no va aceptar que se realice una nueva elección en La Vega para salvar la crisis, como han propuesto la FINJUS y la oposición política. Y dijo algo más: que, si él fuera el presidente, resolviera el tema con un decreto, aunque el caso fuera al Tribunal Constitucional (¿). ¿Tras el desbarre, porqué la insistencia en la búsqueda de un “bajadero”, que no deja de ser un ingrediente provocador y de perturbación? (Anda por ahí una propuesta empresarial de reforma fiscal de unas 80 páginas que ojalá el gobierno ni mire ni se anime, porque, como la otra, despedaza a la clase media). Por lo visto, muchos de los que más tienen que perder si la pradera se prende son los que quieren acercar el fosforo a la mecha. De último, la circular 018031, de Administración Pública, es otra pifia y dará de que hablar ,porque viola la privacidad del empleado, al pedirle demostrar que esta al día en el pago de agua y luz (?).

