Volvieron a robar en Las Américas

Cuando una cree que avanza como país, pasan cosas que te confirman que no, que retrocedemos.

En este mes me ha tocado salir dos veces del país por el aeropuerto de Las Américas; algunas de las cosas que he visto y me han pasado son responsabilidad de alguien. En la fórmula entran los seguridad del aeropuerto, el personal de JetBlue y la Dirección General de Migración.

Según informaciones, con la llegada de Venancio Alcántara a Migración, su hijo, el vicealcalde del Distrito Nacional, Sergio Stalin Alcántara supuestamente gestionó el nombramiento de muchos perremeístas en Las Américas. Para poner nuevos, cancelaron a personas que tenían años allí, que no eran políticos y tenían entrenamiento en el área. Aparentemente los nuevos además, de falta de educación, no tienen capacitación en su trabajo. Dejan pasar a las personas con botellas de agua, no miran a los ojos y no cuestionan al viajero.

Lo que me parece más desastroso es que volvimos a esa viaja práctica de que te roben cosas de la maletas que van por la correa. Espero hayan disfrutado las cervezas.

¡Que modernos son los del PRM!