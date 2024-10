El presidente Luis Abinader ha demostrado en el ejercicio del poder que no está en las nubes, que no vive ni gobierna desde una burbuja, que el poder, todos los poderes que el pueblo le dio en las urnas es para usarlo en beneficio de las mayorías nacionales más pobres.

Es un presidente que se mantiene al tanto de la situación, no pierde tiempo en otras cosas que no benefician al país, no tiene vicios y conoce la idiosincrasia del pueblo dominicano.

No llegó al poder por una chepa, ni por el apoyo de nadie, se preparó para ser presidente al servicio y por voluntad del pueblo, no había razón para la desesperación ni para algarabias politiqueras de los que dijeron que sí a las reformas y después creyeron que iban a pescar en río revuelto, y calcularon mal.

El pueblo dominicano tiene un presidente diferente, cercano, humano, trabajador sin descanso y convencido de su rol histórico que es trabajar hoy el futuro mejor de todos los dominicanos.