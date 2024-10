El costo de vender lo inaceptable

El Cambio no solo tenía y tiene el poder absoluto en las cámaras legislativas, compromisarias por demás del grandioso sello gomígrafo del ejecutivo, y de las salvadas apariencias mostradas en la escucha selectiva de las pasadas vista públicas.

Esos niveles de escucha son inevitables, y entre muchos que deberían estar al tanto de la A a la Z, es imposible que no surtan un impacto que pasa desapercibido por el interlocutor, que piensa se comunicó, pero ni siguiera fue escuchado. Ahí se veían en la mesa, conversaciones de varios, mientras el participante intentaba explicar su punto. Una falta de respeto inaceptable, pero que muestra claramente el show de las vistas públicas.

Panorama de las vistas públicas en el Congreso Nacional sobre la reforma fiscal propuesta por el gobiernoJorge Luis Martinez

No es teoría, pero para que exista una comunicación efectiva, no basta el emisor, el mensaje y el receptor, sino también la retro alimentación inmediata o asistida, de forma tal que quede claro y sin dudas lo qué se está intentando comunicar. Ese proceso de comunicación no se dio entre los participantes de las vistas públicas y la famosa mesa o comisión designada por el congreso de la república.

Sin embargo, está claro que estamos frente a una victoria popular, victoria moral que era ya consabida, aún sin la celebración de las vistas públicas, que no fueron más que una formalidad, que un montaje mas, para proyectar la imagen de otra inexistente marca país: República Dominicana el ejemplo democrático de la región.

Pero no quiero detenerme a desarrollar los niveles de escucha aunque como colofón se los recuerdo o se los dejo: hay una escucha empática, una escucha aparente o fingida, una no escucha y una escucha selectiva. Usted puede estar mirando directamente a los ojos de alguien que le está hablando y no estar escuchándolo. Lo oye, pero no lo escucha.

Y claro, cuando también podemos manejar la agenda y decidir quien participa y quien no en las vistas públicas, es mucho más rico el menú de las escuchas, y lo que realmente cala en la mente de los seudo receptores hoy congresistas.

La profesora María Inmaculada Núñez durante las vistas públicas por la reforma fiscal cuestionó la propuesta presentada por el presidente Luis Abinader y la función que tienen los legisladores de estar del lado del pueblo. "Se fue el pacto fiscal este. Esto no sirve", dijo la mujer, acompañado de un discurso de poco más de cinco minutos que fue viral en redes sociales.







La primera barrera comunicacional pre existente en una grandísima parte del país, está en la falta de fe y de confianza que la gente tiene del gobierno del cambio y del histórico congreso nacional. En el congreso, la misma gente por años haciendo y deshaciendo con el destino de la nación. Y también beneficiándose del fuero que les protege, luego de haber fungido como pirañas del erario, en alguna previa función publica.

Pero bien, el tema que nos ocupa, aunque se relaciona con esa falsa comunicación con el pueblo, y donde la victoria popular pre concebido se impuso, es el Costo. La gran cantidad de dinero seguramente despilfarrado, intentando manipular y vender al país lo inaceptable.

Esto incluye, a los que solapada o abiertamente pero de manera sorpresiva apoyan la reforma, tal vez luego de haber resuelto su tema particular, como es el caso de los religiosos y ONGs aparentemente acariciados por Mamón. En la prensa están las expresiones de apoyo de los obispos y el CODUE.

Pero esos recursos que tantas veces hemos citado el mecanismo de OVERTONE, para convertir lo inaceptable en ley, y de las mismas estrategias de manipulación de las masas, aparentemente fueron usados brutalmente en esta gestión para imponer la Reforma Fiscal.

Pero si todo ha sido parte de un plan, hay que abrir ahora más los ojos por las potenciales agendas escondidas, mientras la agenda traidora podría seguir viento en popa, y llegan las negociaciones pro reforma y vuelven a soplar vientos huracanados y nuevas amenazas contra la economía domestica de la nación.

Ahí estuvo la participación activa de: entidades, ONGS, medios inescrupulosos, redes, comunicadores, supuestos especialistas, todos pagos, para intentar convencer al pueblo dominicano en este caso: de que el veneno de la reforma fiscal le traería gozo y algo positivo a todos los dominicanos.

Es más, que apoyar la reforma fiscal, era una actitud y conducta de patriotismo, esto lo indicó su principal precursor: el presidente de la república.

¿Cuánto le habrá costado al país, el usar todos estos recursos disponibles, para imponer un genocidio propiciado por el mismo gobierno, un genocidio contra los sectores industriales, los perseguidos informales que si no lo hacen mueren de hambre en las calles de Lutero, las amas de casa y la clase media, todos blancos enemigos de los gobiernos de turno?

Habría que contar con el demostrado silencio, la apatía o la suave advertencia de los “supuestos partidos y líderes de oposición”, que prácticamente también usan el mismo sello gomígrafo que usa el congreso nacional con su dócil caminata certificando estas iniciativas.

No quisiera citar nombres, pues de repente hiero susceptibilidades, pero está claro, que se movió dinero, para los análisis, los escritos, los media tours, las conferencias, las participaciones de exponentes y de organismos internacionales de carácter depredador y financiero, enemigos de la soberanía nacional y la auto determinación de los pueblos.

El mismo cuento de siempre, los aliados eternos de los gobernantes de turno, amados y perseguidos por los chacales del FMI y Banco Mundial, y otros organismos de la banca multilateral, buitres que nos acechan para hacernos arrodillar.

Son ellos mismos, confabulados con rapaces locales, los que nos llevan a un endeudamiento progresivo y al precipicio del default, aún a sabiendas, pero con el firme propósito, de luego pasar factura, para imponer condiciones onerosas contra la nación y su auto determinación como pueblo.

¿Cuánto habrá costado, comprar estas opiniones, estos análisis, estas proyecciones, estos apoyos multilaterales, para orquestar una traición multiforme a la salud de la economía domestica nacional y de la república?. ¿Cuánto habrá costado este mecanismo OVERTONE y la estrategia manipulativa de las masas al país?

Y no es un costo hundido como se pudiera llamar en el lenguaje financiero, es un costo directo, que se paga con dinero o con especie, con prebendas, o con acuerdos por debajo de la mesa, o por el reparto pre establecido, que al parecer en este primer round, fue minado y derrotado por el pueblo dominicano en las calles y con las cacerolas desde sus hogares. Pero son 12 round mi gente, prepare sus cacerolas que el cuento sigue.

Este aguerrido pueblo invencible por demás, mostró y deberá mostrar nuevamente sus garras: las del león, las del tigre, la de la querida aguilita, o los colmillos puntiagudos del temible elefante. O ayudados por los potros y los famosos toros que salen a la caza, y no vuelven a la casa sin su presa.

No existe la forma de un aparataje como el mostrado desde hace meses con el cuento de las reformas, sin el despilfarro de grandes recursos, para conquistar conciencias, y para imponer al pueblo dominicano lo que de antemano se sabía inaceptable.

Pero seguiremos pagando los platos rotos, y seguramente, habrá que dar marcha atrás, a la creatividad y proyectos de los aspirantes a nuevos ricos en la presente gestión de gobierno. O repetir seguidos re intentos a ver si es posible arrancarle algo de sangre a la clase media dominicana.

Sin embargo, la lógica y la sensatez imponen la máxima dominicana: arroparnos hasta donde la sabana nos da. Vamos pues dominicanos, diría Elito, a paso de vencedores.