La IA: ¿soporte o sustituta?

Desde la creación de la humanidad, cada avance tecnologico, descubrimiento o aporte hecho por científicos e investigadores recibe los aplausos de todos. Sucedió cuando se pasó de la simple canoa usada por los aborígenes al barco movido por leña y luego por combustible. Lo propio cuando se fabricó el primer avión para hacer más breve el tiempo de conexión entre las ciudades. Cada avance se ha visto como un soporte al ser humano. No un sustituto. De eso existen cientos de ejemplos. Hoy, sin embargo la IA, creada por el hombre para ser soporte, se está convirtiendo en sustitutonde la persona. Hoy vemos como una fabrica de automóviles, que daba empleos a 3 mil, apenas emplea 500 hombres. La redacción de un periódico se.ha reducido en 50% y más. Ya se habla de la entrada al mercado de carros y aviones que no necesitarán conductores ni pilotos. Miles de hombres en el mundo quedarán fuera del mundo productivo. Para el sector educativo, la IA ya está trabajando en equipos electrónicos que en pocos años sustituya al maestro. Es decir que en vez de avances que refuercen y mejoren el trabajo de los humanos, la IA ha venido a sustituir a las personas no solo en lo laboral con robots que sirven en los hoteles, las fábricas, los hogares, en el campo, etc. También se están creando robots con aspecto humano para hacer compañia a las personas envejecientes, en vez de profesionales de la medicina.

No podemos rechazar los avaces científicos. Imposible. Lo que si debe preocupar es que la IA, creada por el hombre, esté recibiendo de éste tanto poder que lo sustituya en todos los aspectos de la vida cotidiana. Mientras más personas quedan sin empleos, menos son los ingresos económicos. A quien se les venderán los carros, celulares, motores y todos esos inventos automatizados. Los robots no los necesitan y los humanos desempleados no tendrán para comprarlos. Bienvenida la IA como soporte al desarrollo de la humanidad, no como sustituta del hombre y sus quehaceres.