¿Se olvidó Monte Grande?

Cuando en enero del 2024 se “inauguró” el embalse del proyecto Monte Grande, se anunció que se convocaria a licitación para completar la obra. Esa vez dijimos que no serviría de nada solo el embalse, sin las obras complementarias. Esa reserva, que almacenará 350 millones de metros cúbicos de agua es importante. Por lo pronto servirá para amortiguar las inundaciones y criar peces. Pero, hemos insistido en que Monte Grande es UN TODO, le faltan los canales para llevar el agua a las tierras baldias, las líneas que llevarán el agua al Acueducto Regional del Suroeste -Asuro- y las dos turbinas para generar energía eléctrica. Consciente de esto, el presidente Luis Abinader prometió, al inaugurar el embalse, que llamaría a licitación para completar el proyecto. Nueve meses después, no se ha vuelto a hablar de Monte Grande, ni de la licitación que permitiria a compañias interesadas competir por dichas obras. Al contrario, lo que ha pasado en este período es que los campesinos han realizado varias protestas reclamando las tierras prometidas, el pago de 300 millones que les adeudan por sus predios, hoy bajo agua y demandan que completen el trabajo del proyecto habitacional que tiene filtraciones en las viviendas, deficiencias en los baños, problemas de energía y que concluyan los trabajos en el parque, la cancha, la iglesia y el asfaltado de sus calles. Cuando se “inauguró “ el embalse, se informó que las obras faltantes requerian una inversión de 2 mil 822 millones 870 mil pesos. Hoy, 9 meses después, es casi seguro que esa cifra se ha duplicado. ¿Será que el proyecto Monte Grande ya no interesa o se dio por concluido? Los hombres y mujeres de la región Enriquillo seguimos esperando que se nos concluya lo que hemos denominado EL METRO DEL SUR. Solo así, los pobladores de Barahona, Bahoruco, Independencia y Azua, tendremos agua para el consumo humano y el regadio de nuestras tierras.

Hoy, sin embargo, nos quedamos con estas interrogantes: Cuándo se llamará a la licitación prometida o si es que se cree que con el embalse de la presa concluyó el proyecto Monte Grande?