Faltan migrantes

De acuerdo a la data de la Dirección General de Migración hasta agosto de 2024 al país entraron, incluyendo dominicanos, 6,657,713 personas. Aunque la cifra difiere de la dada por el Ministerio de Turismo, que contabiliza un total 7,781,690, el mayor problema no es ese; radica en cuántas de esas personas están o tienen la intención de quedarse de forma irregular. No sabemos, la página de Migración tampoco tiene estadísticas que hablen de la cantidad de personas repatriadas, exceptuando haitianos.

Es cierto que en el país no existen leyes o políticas racistas o discriminatorios, pero al pasar por el lado de los autobuses que trasladan migrantes irregulares, solo se ven haitianos, los demás migrantes no existen. Seguro que alguien que viva en un barrio y lea esto conoce un migrante, no haitiano, que no está regulado.

Por eso creo que las manifestaciones para que se apliquen las leyes migratorias solo contra haitianos, los insultos en las redes, los rechazos y que solo Migración repatrie haitianos demuestra que sí hay personas racistas y acciones desde el Estado discriminatorias