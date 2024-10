Pompeo vino como espantapájaros

La primera semana del mes ha sido intensa en noticias políticas: brota un quimérico plan de deportación de haitianos para enfriar el descontento nacional, se incrementa la rebeldía en el PLD contra Danilo Medina con renuncias de altos dirigentes, va tomando forma la reforma constitucional, designan a Lee Ballester en Migración, apresan a los vinculados en el supuesto fraude semafórico y mientras Leonel bombardea al gobierno desde Nueva York el ex secretario de Estado Pompeo visita el país en misión de espantapájaros.

Y hay más, pero vamos a desbrozar la maraña comenzando desde el final con preguntar el motivo de la visita del ex secretario de Estado Mike Pompeo, es jefe de la CIA y hombre de confianza de Donald Trump temido hombre de la línea dura del Partido Republicano, este ex soldado como congresista defendió la tortura a contra los adversarios y ha querido ganar la autonomía del Pentágono en misiones terroristas.

Pompeo estuvo en el país para dictar una pobre conferencia sobre el futuro de la tecnología, evento moderado por su anfitrión el también empresario de la información Jochi Gómez, quien allí informó que iban a cancelar el contrato que tenían las fuerzas armadas dominicanas con Aurix su agencia de información, pero no obstante esta advertencia poco después de marcharse el ex funcionario se inició la cacería.

El ex funcionario norteamericano es importante figura republicana y a pocos días de las elecciones viene a un evento sin aparente trascendencia cuando todos sabemos que la agenda de personas de ese nivel se maneja con mucho cuidado por eso sigue en la mente la pregunta: ¿a qué vino Pompeo, un hombre de la inteligencia militar y política. Se especula que vino a impedir que los buitres consumieran el cadáver de una muerta empresa de espionaje que le daba servicio, sin embargo, parece que no pudo espantar las carroñeras porque Gómez está preso por el gobierno.

En la persecución contra Gómez por la operación semafórica y que enrola a muchas personas por delito de espionaje, entre ellas al ex director del Intrant, Hugo Beras ex candidato a alcalde el PRD atraído por Carolina, aún no se vincula a Aurix la agencia de espionaje contratada bajo el gobierno de Hipólito Mejía para servir a las Fuerzas Armadas y que fue allanada el miércoles pasado.

Se especula que el fondo de todo es un golpe político a Hipólito Mejía quien controla la inteligencia militar aplicada a lo investigación civil, proyecto asociado con Danilo para las candidaturas electorales y que sectores del gobierno buscan eliminar a Carolina y otros posibles obstáculos a su proyecto en marcha para el 2028.

El presente caso tiene sus enredos porque los Gómez, emparentados con la familia Jorge, han sido colaboradores de Abinader. Se podría estar dando en el PRM una lucha entre los herederos de la política ya que tanto Abinader padre, como Guillermo Gómez fueron colaboradores del gobierno de Salvador Jorge Blanco.

En el mentidero político, espacio virtual en el que concurren periodistas, analistas políticos y opinadores de toda laya, hasta el momento el peso de las especulaciones gira en torno a Intrant caso al que se le asigna una gran dosis como de factor de distracción de las reformas y sin sonrojo se dice que todos los presuntos implicados saldrán en libertad sin ninguna cola ni más llanto.

Los próximos días despejaran las interrogantes en cuanto a Pompeo y sobre Jochi Gómez, los daños colaterales a Guillermo y directos a Hipólito, y si es otro teatro o es el inicio de la lucha interna en el PRM al más alto nivel.