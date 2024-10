Leyendo a Biden

“Estoy confiado que (las elecciones) serán libres y justas, no sé si serán pacíficas”, dijo el presidente Joe Biden. Y añadió “las cosas que Trump ha dicho y las que dijo la última vez, cuando no le gustó el resultado electoral, son muy peligrosas, me preocupa lo que ellos vayan a hacer”.

Biden suele contradecir sus palabras con acciones. Dijo que no enviaría bombarderos F-16 a Ucrania, pero envió 20.

Pidió que Israel no masacre civiles en Gaza, le envió las armas. Pidió que Israel no ataque instalaciones estratégicas iraníes, esperemos lo contrario, también en las elecciones.

Biden siempre contradice sus palabras con acciones. Dijo que las elecciones serán libres y justas, debemos esperar lo contrario.

Quiere “ayudar” a los damnificados del huracán Helen enviándoles tarjetas de débito de $750 dólares sin fondos, pero envía $2,600 millones a Ucrania.

Debemos aprender a leer a Biden.