Gobierno distribuye noticias falsas

Como periodista entiendo que muchas veces algunos funcionarios deben responder preguntas sin tener las respuestas, y ofrecen datos imprecisos o hasta mentirosos solo “para salir del paso”.

Eso no está bien, pero es “normal”.

Ahora, que el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional encabezado por el presidente Luis Abinader se reúna para ofrecer una declaración descaradamente mentirosa, es peligroso en extremo.

Con intención engañosa, diciendo algo “que le guste a la gente”, el gobierno declaró que deportará “10,000 haitianos cada semana”, eso es falso, logística y humanamente imposible.

Para deportar 10,000 indocumentados cada semana, requiere apresar 1,428 diariamente, en turnos de 12 de horas de los guardias, serían casi 120 por hora, dos por minuto. No especularé sobre cuantos guardias hacen falta para apresar y deportar dos personas cada minuto. Puedo asegurar, sin embargo, que, para alcanzar la meta, los guardias no podrán tomar un receso de almuerzo, ni usar el baño durante sus 12 horas de servicio.

Calculemos 52 semanas, por 10,000 serán 520,000 deportados anualmente.

Eso superaría los 432,000 deportados por Barack Obama en el 2013, cuando más personas deportó. Para alcanzar ese número, participaron los 50 departamentos de policías estatales, cientos de departamentos policiales municipales y el departamento de Seguridad Interna. El Gobierno Dominicano no tiene personal para eso.

Quizá los genios del gobierno crean que, gracias a la deprimente calidad de la educación pública, nadie sabe sumar, dividir ni multiplicar; abusan de la ignorancia colectiva.

Cuando un gobierno suicida su credibilidad, distribuyendo noticias falsas descarada y voluntariamente, quizá debe esconder cosas realmente espeluznantes. Lo único más mentiroso que un político es el gobierno porque está lleno de políticos, eso está demostrado.

Mi amigo, hermano de vida, el arquitecto Ramón -Monchy- González, me dijo hace poco que tenemos “un gobierno mentiroso, que dice cosas que no hace, y hace cosas que no dice”.

Ese gobierno creará un “Ministerio de la Verdad” como en la novela 1984 de George Orwell, para combatir las “noticias falsas”, hay cosas que guindando parecen granadillos.