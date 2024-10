El Tribunal Constitucional declaró que no se violó el derecho a recurrir en un caso en que la SCJ inadmitió un recurso de casación porque la sentencia laboral de primer grado no contenía condenaciones superior a los 20 salarios mínimos

La Tercera Sala de la SCJ falló aplicando la ley y su propia jurisprudencia. El Constitucional consideró que obró correctamente, debido a que "cuando un tribunal inadmite un recurso por no cumplir con un requisito legal dispuesto para poder admitir el recurso no vulnera el derecho a recurrir...",

Explica que al no apelar la sentencia de primer grado, la parte recurrente, que es el trabajador, se encontraba conforme con el monto contenido a su favor en ese fallo, "por lo tanto, ya que la sentencia fue apelada únicamente por el empleador, el monto de las condenaciones no podría ser aumentado en grado de apelación y, por ende, ciertamente aun se acogiese el recurso de casación y se enviara a una corte distinta, no podrían aumentarse dicho monto al no ser un punto de derecho controvertido" . En base a ese criterio, el TC rechazó el recurso de revisión y confirmó el fallo de la SCJ.

(Sentencia TC-0478-24)