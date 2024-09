La política de extensión académica de la UASD

La extensión académica en la UASD se inició en el año 1970 con la creación de centros regionales en el interior del país con dos objetivos: Democratizar la educación superior, para que más jóvenes tuvieran la oportunidad de cursar una carrera universitaria e impulsar el desarrollo económico y social de las regiones del país.

Los primeros centros fueron creados en Barahona con el CURSO dirigido por el profesor Jesús de la Rosa, en San Francisco de Macorís con el CURNE dirigido por el profesor Jacobo Moquete y en San Pedro de Macorís con el CURE con la dirección del profesor Alberto Bayas. Este último fue trasladado luego a El Seibo y después a Higüey, donde aún funciona.

La creación de estos centros regionales despertó mucha expectativa en las regiones y cientos de estudiantes acudieron a los mismos a realizar carreras universitarias. Hoy esta política se ha extendido y funciona un centro en todas las provincias del país y en algunos municipios pequeños.

Ahora bien, ¿se han cumplido los objetivos para los cuales fueron creados los centros? Considero que lo relativo a la democratización se ha cumplido, ya que miles de jóvenes han tenido la oportunidad de ampliar su formación académica. Sin embargo, es una pena que este logro se pueda catalogar como limitado ya que las carreras que se imparten en los mismos son muy pocas y algunas saturadas, como Derecho, Contabilidad, Mercadeo, Educación, y en algunos Enfermería y Administración de Empresas. Solo en dos centros, Santiago y San Francisco de Macorís, se imparte la carrera de Medicina.

En cuanto al objetivo concebido para impulsar el desarrollo de las regiones, es evidente que este se ha logrado de forma muy limitada. No podemos negar que los egresados tienen una formación más amplia y poseen capacidades que les permiten enfrentar la vida de manera más eficiente. Sin embargo, la limitada oferta académica les impide tener acceso a sectores de trabajo que la región demanda ya que la política ha carecido de estudios de necesidades, de ahí que no se impartan las carrearas que las regiones requieren para su desarrollo. Por ejemplo, no se forman médicos y especialistas en esta área que los hospitales requieren. Los especialistas como cardiólogos, pediatras, endocrinólogos, neurólogos, entre otros, viajan de Santo Domingo a los hospitales del interior del país un día a la semana, limitando su atención a pacientes que los requieren. Otro ejemplo que me permito expresar es el caso de la extensión en Higüey. A pesar de que es una de las regiones donde más se construye, por ser el polo turístico más grande del país, como podemos ver en Bávaro, Punta Cana, Cap Cana y el municipio de Higüey, sin embargo, en ese centro no se imparten las carreras de ningunas de las ingenierías: Civil, Eléctrica, Electromecánica, y otras afines.

Otro ejemplo por lo que considero no se ha logrado el desarrollo de las regiones es porque en la mayor parte de los centros, los profesores que imparten docencia no residen en las comunidades donde funcionan los centros, sino que viajan desde la sede central. Esta medida dificulta que estos profesores incidan positivamente en las mismas, ya que no conocen la cultura, las características de la población, sus principales problemas y por lo tanto no pueden contribuir a la solución de los mismos.

Mi preocupación por el no cumplimiento de los objetivos de los centros, ahora se intensifica con la política anunciada en varias ocasiones por el presidente Abinader. El mismo ha expresado que está comprometido con la ampliación de la política de extensión de la UASD, para que funcione un centro académico a una distancia no mayor de 40 kilómetros. Considero que esta política agravaría la situación actual. Me pregunto: ¿Se han realizado estudios socio económicos de las regiones a atender? ¿Se dispone en las mismas de profesionales residentes con la formación académica adecuada? ¿El gobierno está en condiciones de construir las infraestructuras requeridas de aulas, laboratorios, equipos, bibliotecas? ¿Disponen esas comunidades de la conectividad digital que permita el desarrollo de carreras en esta área tan necesarias actualmente? ¿Podrían desarrollarse las carreras técnicas que los sectores productivos están demandando?

Considero que la política actual de extensión académica de la UASD y la ampliación de la misma, anunciada por el presidente Abinader debe someterse a un proceso científico de reflexión y rediseño. Para esto sugiero tomar en cuenta los problemas que he citado y algunas recomendaciones:

1. No continuar creando centros pequeños en municipios, con carreras ya saturadas que impiden a los egresados insertarse al trabajo.

2. Realizar estudios socio económicos en las regiones y establecer los sectores que las mismas requieren para su desarrollo.

3. Instalar centros regionales donde se impartan carreras y se formen especialistas, dando oportunidades de transporte a los jóvenes de comunidades pequeñas para que puedan asistir a los centros mayores.

4. Que la UASD realice concursos para profesores de nuevo ingreso en las diferentes regiones priorizando a los residentes.

5. Que la UASD ofrezca facilidades de formación a nivel de posgrado a residentes en las regiones para aumentar su cuerpo docente.

6. Que UASD fomente la investigación científica en los centros que dispongan de profesores con doctorados, y con la infraestructura adecuada.

7. Que la UASD restructure los puestos en los centros regionales dando oportunidad a coordinadores de carrera que garanticen la eficiencia y las competencias requeridas de los egresados.

8. Que en cada centro regional funcione un equipo de estudio permanente de los problemas y necesidades de las regiones donde están instalado y propicien una interacción entre sus profesores, sus estudiantes y la población.

En conclusión, es imprescindible que la UASD reevalúe y rediseñe su política de extensión académica para alinearla con las necesidades reales de las regiones y así cumplir efectivamente con sus objetivos de democratización y desarrollo regional, como fueron creados.