Aspectos que describen al catolicismo

En Catolicismo Aspectos sociales del dogma, Henry de Lubac precisa el alcance de nuestras creencias como católicos. El dogma se explica solo bajo algunos aspectos, sin dejar de preguntarse si el olvido de este no agrava las deficiencias de la moral; cuya perspicacia y espíritu religioso, no impide que queden tan gravemente confundidos sobre la esencia del cristianismo que no hacen el menos esfuerzo por comprender mejor el dogma.

Aquello dirigido en distintas direcciones, la Iglesia no es católica por estar actualmente extendida en el mundo y contar con muchos seguidores, sino porque era ya católica la mañana de Pentecostés cuando todos sus miembros cabía en una pequeña sala. Los sacramentos deben ser comprendidos como instrumentos de unidad, y la obra de Cristo es una, sin vernos tentados de negar a los elegidos cuya felicidad esencial es la vida eterna.

Además, el cristianismo es un hecho único en la historia religiosa de la humanidad, mediante la cual Dios actúa, se revela e introduce en la historia; por tanto la Iglesia en su realidad mística de su existencia visible y temporal está al principio y al final, con dolores prolongados durante siglos, y todavía no se adivina el término de ellos, aunque no se trata de una religión hecha para la interior consolación de un pequeño número de elegidos, sino la fecundidad de la Vida y el calor de la Presencia.

Una frase conduce a una honda reflexión: “El que produce cismas o quien provoca la discordia atenta, pues, contra lo que hay de más querido para Cristo, puesto que atenta contra ese cuerpo espiritual por el que Cristo sacrificó su cuerpo de carne”.