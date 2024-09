Solución al caso Alcaldía de La Vega

La renuncia de Kelvin Cruz como alcalde de La Vega y la de la vice alcaldesa ha dejado a ese importante municipio acéfalo y puesta al descubierto una laguna legal para escoger sus sustitutos.

Muchas propuestas se han hecho , pero ninguna tendría respaldo ni legal ni constitucional. La opción de volver a votar desde el punto de vista político y de legitimidad podría tener sentido, pero la Constitución no le da esas facultades a la JCE una vez pasan las elecciones y son electas las autoridades, como efectivamente ocurrió en este caso.

La única forma de resolver este problema es incluyendo en la reforma constitucional en curso cuál es el procedimiento de sustitución de casos como el de La Vega, lo que estaba previsto por anteriores constituciones.

El abanico de opciones a discutirse es amplio. Podría ser una terna del partido que ganó esos cargos al Poder ejecutivo, o al Congreso Nacional. O podrían establecerse nuevas elecciones en esa demarcación.

Creo que estamos a tiempo de una propuesta para establecer el procedimiento de sustitución, que en el caso de La Vega tendría una aplicación inmediata.

En el caso de Kelvin Cruz creo no debió ocurrir desde el punto de vista político. Ganar y renunciar inmediatamente y presionarse la renuncia de la vice alcaldesa, no cayó nada bien entre los veganos. Porque lució todo premeditado y no fruto de hechos inesperados.

La solución que se busque debe ser siempre constitucional y legal. No inventemos con eso.