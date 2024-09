¿Quién tiene vida eterna?

En el día del Juicio, nadie será reprendido por no haber tenido éxito económico, por no alcanzar honores y altas posiciones, por ignorar temas de teología, o los avances de la tecnología, de la la ciencia, la cultura, el deporte, el arte y otros aspectos del saber humano.

Seremos salvados o condenados por creer o no creer en nuestro Señor Jesucristo.

"El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él" (Juan 3:36).

El evangelio nos invita a depositar la fe en Jesús y nos advierte de la consecuencia inevitable de negarse a creer en Él: la ira de Dios.

"El que en él cree no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios" (Juan 3:18).

Creer en Cristo es, más que un sentimiento intelectual, una confianza y un compromiso con el Señor y Salvador, que transforma el corazón.