Los que defienden a los haitianos a capa y espada y critican cualquier política migratoria que intenten implementar las autoridades dominicanas en procura de regularizar y controlar esa masiva presencia extranjera que ya amenaza con suplantar a la dominicana, no son verdaderos dominicanos.

Los miembros de esas mafias fronterizas que por dinero se hacen de la vista gorda y dejan entrar multitudes de haitianos sin la debida documentación, no son verdaderos dominicanos.

Los traficantes de haitianos que de manera fraudulenta les diligencian documentos desde algunas instancias oficiales, no son verdaderos dominicanos.

Los que contratan a los haitianos irrespetando la norma del 80 - 20 aprovechándose de su ilegalidad para pagarles menos, además de explotadores salvajes, son unos malditos oportunistas y malos dominicanos.

Los agentes de migración que persiguen a los haitianos indocumentados y los apresan para luego extorsionarlos con importantes suma de dinero, como lo han denunciado algunos programas de televisión en sus investigaciones, están evidenciando que no son verdaderos dominicanos porque entorpecen los esfuerzos oficiales para mantener el control migratorio.

Aquellos que le vendieron su reputación profesional a agrupaciones internacionales que viven de las denuncias en contra de nuestro país y que reciben recursos para solo hacer eso, además de no ser verdaderos dominicanos, son traidores.

En nuestro país se levantan muchas voces en “defensa” de los haitianos, pero nada hacen por aliviarles sus calamidades en su propio territorio. Son pro haitianos aquí. Lo que suceda en cualquier otro lugar no les molesta. Hablan del respeto a los derechos humanos de los haitianos, pero esos mismos derechos, en su propio territorio, no existen y ellos no dicen nada. Lo propio se pudiera decir de naciones que mantienen una campaña en contra de nuestro territorio, pero tienen una política de rechazo a las migraciones haitianas. Los únicos que no deben asumir una política estricta en relación al control migratorio en nuestro territorio son los dominicanos. Esos mismos pro haitianos no hablan de las mujeres que reciben atención médica de todo tipo en nuestro país; tampoco hablan de los niños que sin documentación son inscritos en las escuelas dominicanas; de estos servicios nadie habla. Claro, porque la idea es fundirnos, asumirlos, cargar con su pobreza y toda su incuria; pero eso, a pesar de lo que sea advierta, solo será posible cuando anulen los sentimientos de una gran parte de los dominicanos que sienten por este país y están dispuestos a darlo todo por él.