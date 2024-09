Fechas claves para considerar con el cambio del Centro de Atención de Visas (VAC) a Sambil

La Embajada de los EE. UU. cambiará su proveedor de servicios de visas el 23 de septiembre de 2024. Desde esa fecha, el Centro de Atención de Visas (VAC) estará en Sambil. Las citas para visas programadas en el VAC para el 23 de septiembre o después se realizarán en esta nueva ubicación. El último día para citas en el VAC de Galería 360 será el 20 de septiembre.

La fecha límite para entregar documentos o pasaportes en el VAC de Galería 360 o Mail Boxes Etc. en la av. Tiradentes es el 18 de septiembre. El 20 de septiembre será el último día para recoger documentos en Galería 360. Los documentos no retirados serán trasladados a la oficina de MBE en la av. Tiradentes No. 10.