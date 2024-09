Reforma constitucional con preguntas abiertas

El presidente Luis Abinader ordenó a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo depositar un proyecto de ley que busca lograr una modificación a la Carta Magna del país. Particular que en estos momentos continúa siendo estudiado por una comisión especial en el Congreso Nacional conformada por senadores y diputados.

Sobre este tema, las expresiones de respaldo o rechazo priman en todos los espacios de la opinión pública. Sin embargo, la pregunta que aún permanece sin respuesta es: ¿Es necesaria una reforma constitucional? La propuesta del Ejecutivo surge precisamente durante una coyuntura delicada, en la que los apagones y las deficiencias en el sector eléctrico molestan a la ciudadanía. Dónde, además, existen irregularidades y males en la gestión pública que no requieren de una reforma para ser solucionadas. Mismas, que sin importar la necesidad de un consenso o pareceres de las distintas representaciones importantes de la sociedad, necesitan para su solución un único aspecto: Voluntad política.

Sin ánimos de atacar los puntos de la reforma, ya que, exceptuando algunas observaciones, me suscribo a muchos de los planteamientos. Pero, temas como el precario desempeño que ha tenido el Ministerio de Educación y las eternas falencias del tránsito vehicular del país.

Así como también la violencia que, me atrevo a decir, viven casi todas las barriadas del territorio, sin importar las “históricas” estadísticas que muestran cada semana las autoridades, son los que causan que la ciudadanía, consciente y sin padecimiento alguno de ceguera parcial o total, se cuestione si verdaderamente es necesaria una reforma constitucional. Que reiteró en este artículo, no debería aumentar la cantidad de diputados nacionales, pese a que busca garantizar la representatividad política de los partidos minoritarios. Es por estas y otras razones que es oportuno cuestionar, por qué alcanzar anhelos “complicados”, por la necesidad de un consenso, y no enfrentar de manera directa las longevas problemáticas de los dominicanos.