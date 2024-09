Conversaciones entre amigos

Me decía un amigo: necesitamos tener una economía como la japonesa o un país como Suiza. Uno es una isla como nosotros y el otro es más pequeño y ambos sin recursos naturales, se han desarrollado. El otro amigo nos contestó diciendo “sería lo ideal“. Decidí escribirle a esos amigos para decirles que contrario a Japón y Suiza, nuestra isla tiene muchos recursos naturales. Tenemos oro, plata, nickel,café, azúcar, cacao y bellas playas. Pero como país gastamos mucho y mal. Lo que no tenemos son japoneses trabajadores, suizos honestos y líderes que sepan dirigirnos. Para concluir les dije: Nada justifica que durante décadas hemos exportado miles y miles y millones de dólares en oro, todo lo hemos gastado y nada hemos ahorrado.

En otro momento uno de ellos dijo: Hugo, pero es que el oro no es nuestro, es de la Barrick-Gold. Casi exploto, tuve que calmarme y le dije que ese es quizás uno de nuestros mayores problemas. Ni siquiera sabemos lo que es nuestro. Decidí ponerle un ejemplo. El de los árabes del Golfo Pérsico que sí han sabido explotar su petróleo y gas.

Por ello le dije que nuestro error él lo acababa de indicar al decir “ El oro no es nuestro es de Barrick”. Esa es una afirmación incorrecta y te pondré el ejemplo de las naciones del Golfo Pérsico. Estas sí han podido decir que el petróleo y el gas son de ellos. Explotan el crudo, lo refinan y lo exportan. Con los derivados han podido crear numerosas empresas. Es decir han diversificado y han creado valores adicionales. La propiedad mayoritaria de esas empresas es de ellos y le permiten participación a sus socios estratégicos como Shell, Exxon, la inglesa Phillips y la francesa Total. Como saben que son negocios de alta tecnología dejan que los que conocen sean los que manejan estos negocios. Pero los árabes no se dejan engañar y contratan los mejores supervisores del mundo y las cuentas entre socios son claras. Tampoco dejan que les roben. Quien roba le cortan las manos y el que mata muere.Saben ahorrar para el futuro y parte de lo exportado lo ahorran e invierten. Es así como han formado los más grandes fondos de inversión del mundo. Estos a su vez colocan esos recursos en las grandes y valiosas empresas mundiales como Mercedes Benz, la franco-anglo que hace los aviones airbus, invierten en los bancos suizos e ingleses como Barclay etc. En el futuro y cuando se les acabe el petróleo y el gas, vivirán de lo que producen las inversiones externas que han hecho. Mientras tanto tienen el ingreso per cápita más alto del mundo y sus habitantes viven muy bien.Anualmente parte de los dividendos que reciben de esas empresas son distribuidos entre sus habitantes y otra porción se reinvierte. Son ya tan ricos que muchos de ellos ni trabajan. No le dan su ciudadanía a nadie. Ese pastel se lo comen ellos solos. Es decir, no tienen nada de pendejos ni de brutos. Las escuelas, hospitales y viviendas son gratis para ellos. Tienen un sistema de inmigracion organizado. Todos los años permiten a las empresas de construcción y servicios entrar un X número de trabajadores, que solo pueden permanecer dos años según las necesidades de sus economías. Cada empresario es responsable de retornar a su país de origen a esos trabajadores y el que incumple va preso. No permiten que entidades internacionales como Acnur y otros esten vociferando y hablando en contra de su país. Cortésmente el que lo haga lo deportan. Nosotros somos unos pendejos que le tenemos miedo a esos burócratas internacionales. Somos además de todo eso unos loquitos. El subdesarrollo además de la pobreza es un estado mental.