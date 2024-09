Azuania, compromiso cultural y patriótico

Azua, tu trascendencia forjadora de expresiones artísticas y culturales te colocan en el espacio de la intelectualidad viviente en nuestra Atenas dominicana, donde los poetas se cultivaban en el cantar de las aves y el colorido de las flores. El paso de Hernan Cortes para descubrir México, tu fundación por Fray Nicolás de Ovando en 1504, el camino de ilustrados españoles, te hizo mirar e inspirar como la tierra de poetas. Las inspiraciones alcanzaron su gran esplendor en el poema patriótico de Emilio Prud’homme para escribir las letras del Himno Nacional Dominicano; y el gran educador Eugenio María de Hostos encontró una estancia instructiva, y así la historia abrazo’ la Azuania con la cultural historiografia del poeta Héctor Viriato Noboa, en la sociedad cultural “Athene” y su filantropia. Internacionalmente Héctor J. Díaz nos presentó en las playas foráneas de las olas poeticas, y ni hablar de Miguel Angel García, por la fineza de su escritura. Hoy mis orígenes azuanos me enorgullecen, pero sobre todo, me honran por el compromiso de llevarlos muy en alto por su entrega nacionalista. Doy gracias por su reconocimiento a los defensores de la tradición cultural azuana, por mirar hacia un trabajo que no es más que el compromiso con mis raíces y la memoria de mi padre, Theodoro Noboa Martínez, nacido en las entrañas de esta tierra bendita. La Batalla del 19 de Marzo significa el gran aporte patriótico azuano en la libertad, independencia y soberanía por siempre de nuestra nación. Felicidades azuanos en sus patronales, junto a la Virgen de los Remedios.