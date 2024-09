El líder Alfredo Pacheco

Escribir sobre la vida y el trabajo de un hombre público en pleno ejercicio de un poder como el de presidente de la Cámara de Diputados es riesgoso por varias razones.

Pero escribir sobre la vida y trabajo de un dominicano que es ejemplo para los jóvenes que nacen y viven en barrios marginados es un deber para que sirvan de ejemplo y motivación y vean y sepan que si se puede, eso es Alfredo Pacheco para el país.

De Cristo Rey al ayuntamiento como regidor, luego diputado, presidente de la Cámara, serio y humilde, abierto y conciliador, Pacheco es el amigo y el compañero reconocido y aplaudido aquí y fuera de aquí, realmente un ejemplo muy valioso para la juventud que no cree que si se puede.

Lo conocí en el PRD siempre al lado del líder inmenso, hace años que no lo veo, en verdad no he hecho fuerzas para verlo, pero quiero desde aquí felicitarlo y quizás meterlo para lo hondo, pero creo que es hora de que Alfredo Pacheco aspire más alto, tiene todas las condiciones.