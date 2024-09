Sin hacerse el loco

La mitad de años ya nos lleva muchas millas y sé que a la fecha muchos aún están en blanco, como yo al momento de escribir este artículo.

Todos iniciamos el año con muchísimas resoluciones y una lista interminable de metas y propósitos, de las que realmente no disponemos, puesto como hijos de la vida y el destino que somos, estamos a expensas de que pasen cosas que cambien todo el algoritmo y tal vez no nos demos cuenta.

La realidad es que no está mal plantearse metas, tampoco no cumplirlas en el tiempo exacto. Pero seamos realistas, nos baja el ánimo no hacerlo. Así que como su amiga aterrizada, hablemos del tema.

¿Realmente sabias que esas metas eran logrables en el tiempo? Si la respuesta es un sí, es hora de iniciar a trabajar en ello, así sea lento, pero consistente y constante como la tortuga y la verdad es que aún estas a tiempo de conseguirlo, a pesar de que no sea en tu tiempo.

Lo malo de las metas, no cumplirlas y ver el retrovisor, es creer que el de al lado o el de atrás nos está sacando ventaja y ¡no es así! Creo que lo he dicho en otras ocasiones en este espacio, pero la verdad es que no me canso de repetirlo. Es un recordatorio.

Sé que lo estabas postergando, pero es hora que abras la app de notas en tu celular o busques esos apuntes en aquel cuaderno que ya está lleno de polvo, es hora de dejar de hacerse el loco y hacer una revisión de que queríamos, que hemos logrado y como haremos para lograr lo que nos falta.

Sí, un plan de contingencia para bajarle a las llamas que consumen nuestra energía y comenzar a accionar. Siempre es mejor ocuparse que preocuparse cuando en cosas de la vida se trata, porque lo único cierto es que los ocho meses que pasaron, no regresaran nunca, pero aún podemos hacer y lograr mucho con los cuatro que nos faltan. Se los dejo de tarea.