Chávez, Maduro y yo

(La Historia Jamás Contada)

El primer encuentro…

Era febrero, el mes corto, pero de los más importantes para todos los dominicanos que amamos esta tierra, porque uno de sus días, el 27, es fecha Patria. Una de sus tardes me llamó mi amigo el Dr. Onofre Rojas Gómez, quería que lo fuera a visitar a sus oficinas en la Galván No.3, allí funcionaba la ‘’Comisión de Reformas y Modernización del Estado’’ y que él dirigía, ese inicio del 1998 no era uno más, era uno especial, porque para el mes de mayo y por primera vez, los dominicanos celebraríamos elecciones separadas, esta vez, se elegirían los alcaldes, regidores, senadores y diputados, dos años más adelante serían las presidenciales. No había experiencia sobre el particular, había el temor de que la abstención fuera muy alta, que no se produjera la suficiente motivación para que un número significativo de los dominicanos acudieran a depositar sus votos y en consecuencia veríamos a unos elegidos en sus diferentes posiciones frutos de unas votaciones pírricas, tan bajas que no se constituyera en un fuerte soporte a las nuevas autoridades electas.

Era muy importante que se llevara conciencia a los dominicanos de que elegir es un derecho que se traduce en deber cuando se habla de la patria. Onofre me propondría que me encargara de la campaña que junto al PNUD, habían decidido lanzar como base motivacional para que la mayor cantidad de personas posible asistieran a votar y acordado el tema comenzamos a trabajar la idea y de ahí salieron unos seis comerciales, bajo la produccion del maestro Fernando Báez y mi participación fue elaborar el concepto de la campaña, la parte creativa y preparar el plan de medio de la misma. Como solo unos pocos esperaban, la campaña fue súper exitosa, periódicos editorializaron sobre ella, personajes de la vida pública participaron de buena gana y sin cobrar un solo centavo, como fueron; Freddy Beras Goico, Mili Quezada y Tony Peña. La asistencia a las urnas fue casi igual a la acostumbrada cuando se celebraban juntas, de modo que apenas se sintió el que fueran por separadas. Solo una semana después de pasadas las elecciones, Onofre me vuelva a llamar a su oficina

Esta vez era otro tema el que le ocupaba y preocupaba. Hace alrededor de unos quince días, nosotros invitamos al comandante Hugo Chávez a visitar el país y que nos diera una conferencia sobre: ‘’constituyente’’, el hace unos días anuncio vía la prensa extranjera en Venezuela, que visitaría a República dominicana invitado por el gobierno dominicano, como entenderá eso no es cierto, fuimos nosotros los de la APD quienes hicimos la invitación, la declaración del comandante nos ha traído problemas y necesitamos que nos ayude a resolverlos o minimizarlos. Para comenzar, el presidente Leonel Fernández no quiere recibirlo.