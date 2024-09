Laurence Sterne en Vida y Opiniones del Caballero Tristram Shandy, como parodia en la literatura inglesa, seria para esta lo que es para Francia Gargantua y Pantagruel de Rabelais, y Don Quijote de la Mancha de Cervantes para España.

Un resumen del argumento de esta obra es complicado, sin embargo, se hace llevadera su lectura ya que Sterne o el narrador que es el propio Tristram, la utiliza con el “fin de dar libre expresión a la manera que tiene de ver la vida, esto es, a su individualidad moral e intelectual”.

Tristram tiene claro lo que quiere contar y cómo hacerlo, aun los comentarios que hace sobre la imposibilidad de completar el relato de su vida que tiene en mente, más, si una cosa es lo que se pretende ser en público y otra distinta cómo realmente uno es en la vida privada.

La novela de Sterne es atrevida y fulgorosa, pero al mismo tiempo digresiva y progresiva. En ella, pone al descubierto a la gente que no lee nada, que no se encuentra satisfecha si no mete sus narices en la vida de los demás.

En esa virtud, da razones para sentirse satisfecho, de dar comienzo a la historia de si mismo en la forma que prefiere contarla, y aquí está el secreto de su obra, lo minucioso del relato y de su espontaneidad. Tal cual narra cuando fue concebido, algo insólito pero creativo, al decir, que, si sus padres hubiesen tomado conciencia de lo que proponían, tenían que haberlo tenido en cuenta, dada la estrecha vinculación con él en lo que hacían.