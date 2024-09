La culpa es de la mujer

Cuando Dios confrontó a Adán. Éste, astuto, a pesar de que por voluntad propia comió la manzana, no asumió su responsabilidad, acusó a Eva de ser la culpable de que ambos comieran ese fruto.

Ese comportamiento es el mismo que vemos diariamente, los hombres son incapaces de asumir que, queriendo, se acostaron con una mujer; sin embargo, expresan que quien tuvo la culpa es la otra parte por seducirlo o cualquier otra excusa. Lo digo por Abel Martínez.

Sin conocer a fondo todos los detalles de la situación en la que está envuelto han salido un grupo de Adán a acusar a la mujer de ser culpable, aunque no se sabe muy bien cuál es su culpa. He visto personas en las redes sociales, de todos los estatus, señalarle que su interés es la búsqueda de dinero, que miente, etc.; esto a pesar de que en ningún momento Abel ha negado haber tenido relaciones sexuales con ella y que conocía la existencia del niño, desde hace “dos años”. Si se acusa a uno por algo de dos, por qué dejarlo a él fuera.