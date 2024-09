Reducir la población y aumentar la productividad

Ya somos demasiados sin demasiado espacio. El país tiene 48,670 kilómetros cuadrados y su población al 2024, estimada por la ONE, es de 10,795,677 habitantes. Para el 2025 está aumentará a 10,878,267 millones (1%). Hemos bajado la tasa de crecimiento poblacional en los últimos 50 años, pero estamos lejos del 0%. Ya hay países desarrollados que están cerca de lograrlo.

Esta población excluye a medio millón de haitianos sin estatus legal que viven en el país (algunos la estiman en 800 mil y más). Eso implica alimentar a 11.4 millones de personas.

Además, estamos recibiendo más de 10 millones de turistas por año que se suman a los consumidores locales.

Del territorio total hay apenas un 13% de áreas cultivables, muchas de ellas con un manto vegetal escaso, poca fertilidad de los suelos, tecnología primitiva y un grave problema de productividad. Además, el urbanismo, la despoblación rural, el cambio climático y la falta de agua para riego agravan el problema.

Aquí se critica todo y nadie está conforme con nada. Desde fuera nos ven como un paraíso, pero los de adentro, como el infierno de Dante. Hay problemas con la basura, el agua potable, la energía, el tránsito, la delincuencia, escasez de viviendas y problemas de saneamiento y devastación de cuencas hidrográficas y zonas boscosas.

¿Como enfrentar esos problemas? No es con más impuestos ni mejorando la calidad del gasto, porque ni subiendo los ingresos fiscales en un 30% esto se solucionaría. Nueva York, la ciudad más rica del mundo, tiene serios problemas de basura.

Nuestro gran problema es la sobrepoblación. Es hora de reducir significativamente el crecimiento poblacional en los próximos 20 años y para el 2060 bajar el número de habitantes a no más de 8.5 millones. Para esa fecha estaremos recibiendo 25 millones de turistas.

No solo hay que producir para garantizar la seguridad alimentaria y suplir la demanda del turismo. También hay que exportar para mejorar la balanza de bienes que es altamente deficitaria, porque importamos casi todo.

Para reducir la población, hay que apoyar las tres causales al aborto, educar sexualmente a las jóvenes para que no comiencen a tener hijos desde los 14 y 15 años. Y exhortar a las familias para no tener más de dos hijos si no tienen suficientes ingresos para alimentarlos y darles buena educación.

Tener muchos hijos para salir de la pobreza es saltar al vacío. Empobrecerse más. Tenga máximo dos hijos, dele una buena educación y problema resuelto.