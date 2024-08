Toda mujer es Helena

Antes que Newton, ya toda acción conllevaba una reacción; y antes de él, todo ruido generaba un eco. Así las cosas, que en 1964 Wilson y Penzias no entendieran que las interferencias desconocidas que recibían en su laboratorio no eran más que radiaciones de fondo de microondas, o lo que es lo mismo, el “eco” del Big Bang, sólo viene a decir que en algunos casos, 15,800 millones de años no son suficientes para anular el ruido del Gran Estallido, o en términos místicos, lo que queda del soplo de Dios.

Otros ruidos generan menos ecos y aún así todavía perduran. Asumiendo como válida la medición de Erastótenes por puro complejo homérico, y dejando a un lado la discusión arqueológica de si es en el estrato VI o en el VII donde podemos ubicar a la mítica Troya, reconozcamos que a tres milenios de distancia, no sólo su historia sirvió de base al relato fundacional de aquello que con el tiempo devino en llamarse “Occidente”, sino también –eurocentrismo aparte–, a toda la historia de la humanidad, en función –precisamente– del eco de sus consecuencias.

La Ilíada nos brinda todos los detalles (¡Hasta la dirección exacta de Troya!, ¡aplausos para Schliemann!), y nos dice que la razón fundamental de la guerra fue el rapto de la bella Helena –esposa de Menelao, rey de Esparta– por parte de Paris –hijo de Príamo, rey de Troya (AK: Ilión)–; o siendo simplistas, vendría a decir que la sagrada ciudad cayó, no condenada por las tretas de Odiseo (“fecundo en ardides”), la cólera de Aquiles (“el de los pies ligeros”), o la ausencia de un Héctor que la defendiera (“domador de caballos”).

No, seamos realistas, Troya cayó por la belleza irresistible de Helena y porque la perfección de sus formas encandilaba a los hombres; en este caso, a Paris, que, al desearla para sí, la raptó y arrastró a los griegos a un drama trágico en el que los destinos de todos ellos ya estaban escritos mucho antes de que nacieran.

La historia de Helena es la que narra cómo los hombres de poder sucumben al más letal de todos los poderes: el que guarda toda mujer en la entrepierna. La historia nunca ha dejado de ser la misma desde entonces –y antes también lo era–, pues en la caída de Troya también vemos cómo el poder más fuerte puede sucumbir frente al encanto aparentemente más débil.

Esa historia que a diario se repite hoy día, sin importar país, año, gobierno, partido, presidente, ministro, director general, senador, diputado, alcalde o alcalde pedáneo, aún sea de Guayajayuco. Porque el poder es el mismo y quienes lo ejercen son tan débiles como Paris lo fue frente a Helena. Por eso no importan desgracias, publicaciones, chismes, fotos, videos o capturas de conversaciones, porque la historia siempre será la misma… y el resultado, también.