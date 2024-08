Demanda educativa y alumnos haitianos

Primer Tiro

La matrícula de estudiantes haitianos registrada en los centros del sistema educativo nacional ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de 44,310 alumnos en 2012, a 187,165 en 2023, lo que representa un aumento del 168%, elevando la participación de esta población al 8.3% del total de la matrícula en 2023. Esta participación varia de manera significativa entre los distintos distritos escolares, con casos que sobrepasan el 30%, el de Comendador, en el que se observa una ponderación de alumnos haitianos del 34.3%. La demanda de servicios educativos la determina el tamaño y composición de la población, y la misma debe compararse con la capacidad de prestación de los centros concentrados en ese mismo territorio. La cantidad de alumnos por aula es un indicador indirecto del déficit o exceso de demanda. Aunque a nivel nacional existen 31 alumnos por cada aula del sistema público, hay distritos que exceden significativamente dicho promedio, como el caso de Pedro Brand, con 55.7. Dado el número de aulas y los demás factores relevantes, la cantidad máxima de alumnos por aulas es la variable que determina que un estudiante pueda o no encontrar cupo en un centro educativo.

Segundo Tiro

Con un máximo de 40 alumnos por aulas y perfecta movilidad escolar, un alumno haitiano no desplazaría a un dominicano siempre que la variable permanezca por debajo de ese umbral en cada uno de los distritos educativos. Mientras más cerca este la relación alumno/aula del umbral de 40, y mientras mayor sea la participación de los alumnos haitianos en el total, mayor será la probabilidad de un desplazamiento de los estudiantes dominicanos. En la actualidad el sistema educativo tiene un promedio de 35 alumnos (incluyendo todos los extranjeros) por aulas, lo que significa que el riesgo de desplazamiento es poco significativo. Solo tres distritos presentan una probabilidad de desplazamiento mayor al 1%: Pedernales con un 3.73%, Higuey con un 3.61%, y Las Terrenas con un 1.24%. Sin embargo, cualquier desviación hacia abajo del plan optimizado de edificaciones escolares es un elemento que aumentaría la probabilidad de desplazamientos de estudiantes nacionales del sistema educativo publico. Es necesario reiterar que el principal riesgo de presión sobre el sistema educativo es la permanencia del ritmo actual de crecimiento de la matricula estudiantil haitiana

Tercer Tiro

Es muy importante aclarar que la hipotética exclusión de esta población no significa una reducción pari passu y de corto plazo de los costos de operación del sistema educativo, pues la mayor parte del mismo representa cargas fijas que no disminuyen con el tamaño de la población escolar. En el largo plazo, y en una situación de perfecta movilidad internacional escolar, los costos internos de los alumnos haitianos podrían ser más que compensados por de los alumnos dominicanos en el exterior. En el año 2019 los alumnos dominicanos registrados en escuelas públicas en EU ascendían a 459,870, mientras que la cantidad de estudiantes haitianos asistiendo a escuelas públicas dominicanas era de 105,305. Había 5.83 alumnos dominicanos en EU por cada alumno haitiano en RD. En 2021 el costo promedio por alumno en las escuelas públicas de EU fue de US$ 14,347, mientras que en RD fue de US$ 1,308. Por cada dólar que RD invertía en un alumno haitiano, EU invertía US$ 10.97 en un alumno dominicano.