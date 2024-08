Cómo Caamaño llegó a ser presidente

Para Caamaño llegar a ser presidente tuvo que ocurrir una serie de acontecimientos fortuitos, en que el azar jugó un papel estelar. Los hechos se fueron concatenando uno tras otro, hasta que surgió de repente aquella figura heroica.

Caamaño comandó el Cuerpo de Cascos Blancos de la Policía Nacional durante los últimos años de la dictadura trujillista.

Cuando el 25 de abril de 1965 los constitucionalistas, liderados por el coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, juramentaron a Rafael Molina Ureña en el Palacio Nacional, Caamaño estaba presente.

Hernando Ramírez enfermó de hepatitis, por lo que el 27 de abril decidió entregar el mando a Caamaño, quien ese día acompañó al presidente Molina Ureña a una reunión en la Embajada norteamericana donde el embajador les dice que no están en calidad de negociar, sino de rendirse: Caamaño lo “mandó al carajo” y se fue a pelear, mientras Molina Ureña se asilaba en la Embajada de Colombia.

Esa situación resquebrajó el orden sucesoral establecido en los artículos 131 al 133 de la Constitución de 1963. Todos los que tenían vocación de poder estaban fuera de República Dominicana: ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el presidente del Senado y se le agrega el presidente de la Cámara de Diputados, en ese entonces presidente constitucional de la República.

En medio de la confrontación bélica y al no haber un actor representativo de la soberanía nacional, el 3 de mayo el depuesto presidente Juan Bosch llamó desde el exilio al coronel Caamaño para solicitarle que asumiera la Presidencia de la República. Caamaño se negó porque no tenía claro cómo jurídicamente podía asumir esa encomienda.

El 4 de mayo, en una interpretación laxa de la Carta Magna, se reunieron 17 senadores y 41 diputados en Asamblea Nacional para elegir de una terna “un afiliado al partido que postuló al presidente” como decía el art.126 de la Constitución de 1963, solo en caso en que el presidente o el vicepresidente en la transición no pudieran asumir. Pero tomaron ese camino para dar visos de constitucionalidad asesorados por el doctor Jottin Cury: primero inscribieron a Caamaño en el partido y luego votaron escogiéndolo como presidente.

Como se puede observar, ese artículo no trata directamente de cómo escoger a un sustituto, sino que se refería a cuando un presidente electo no podía ser sustituido, que no era el caso de la especie, pero se estableció que era la única forma de poder salvar la situación legal y escoger a un tercero con visos de constitucionalidad.

Una vez superado el trance jurídico y la elección consumada, Caamaño se juramentó en el Altar de la Patria, ejerciendo desde el 4 de mayo al 3 de septiembre de 1965, cuando se firmó el Acta Institucional que puso fin a la guerra civil posesionando a Héctor García-Godoy como presidente provisional hasta la juramentación el 1 de julio de 1966 del ganador de los comicios que se celebrarían en ese año.