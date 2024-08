No quiero ser madre

Hace unos días veía una entrevista de una comediante argentina en la que planteaba que a sus 37 años congeló 18 óvulos. En la actualidad, con 40 y tantos, se reía porque no podía mencionar las palabras embarazarse, tener un bebé. Ella, aunque aún no lo reconoce, no quiere ser madre. Yo tampoco quiero. Muchas mujeres no quieren y se mantienen con la duda, porque una de las cosas que nos enseñan desde pequeñas es que eso es parte de la ley de la vida, “un mandato de Dios” y es cierto, al igual que no robar, no matar, actuar con justicia, amar a los demás como a nosotros mismos, sacarnos un ojo si nos hace pecar, entre otras cosas.

Para mí, ley de vida es ser feliz, tener a Dios en todas las cosas, hacer el bien y tratar a todos con respeto.

En estos días donde las noticias muestran maltratos de madres a sus hijas, es bueno que entendamos, que para ser madre hay que desearlo y lo que me parece más importante, aceptar que nuestra vida ya no se trata de nosotras.