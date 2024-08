El Salto de la Pulga

1 El que los nuestros sean los únicos acusados absueltos por los sobornos de Odebrecht, habla muy bien ante el mundo de la honestidad dominicana.

2 Pero, como Odebrecht aseguró que dio US$92 millones para repartir, el boroneo debe haber tocado a muchos «honorables», expertos en tapar cloacas malolientes.

3 Pregunta de un profano en economía: Desde hace unas semanas se ha sentido cierta baja en la disponibilidad de liquidez. Si el BC reduce la tasa de interés, ¿no contribuiría a empeorarlo?

4 No hay cuartos, dice el grito, pero los restaurantes están llenos, los espectáculos abarrotados, y vaya el fin de semana por los «mall» para que los vea reventando de compradores.

5 El FMI reitera que la falta de un marco regulatorio adecuado para las cooperativas pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero. ¿Quién las regulará? Porque la SB no puede con tanto…

6 ¿Y cómo es que, una semana después de haber encontrado las osamentas en la yola africana que no tenía camarote, ahora aparecen más esqueletos? ¿Quién revisó que no vio?

7 La Procuraduría incineró más de 1,300 kgs. de drogas, pero también 1,500 kgs de sustancias que, dijeron, «no corresponden a drogas». ¿Y qué fue lo que quemaron?

8 La baja votación que obtuvo en las elecciones no amedrenta a Abel Martínez, quien ya anda recorriendo de nuevo el país amarrando adhesiones. ¡Adelante compañero!

9 El que 67.3% de los trabajadores dominicanos reciba un salario menor a $30,000 mensuales, prueba que somos un pueblo de «malcomíos».

10 Si quienes tienen la llave, en vez de apretar siguen aflojando la tuerca a Maduro, pronto veremos a Corina y González en la cárcel.

11 Los diputados perremeístas demostraron ser obedientes a su líder, hasta tanto toca sus intereses. Están opuestos a la idea de reducir el número de diputados.

12 Explotó un camión cargado de gasolina para aviones, y 13 camiones de bomberos no podían apagarlo, sencillamente porque con agua no se apaga combustible ¡y no tenían espuma!

13 ¿Y no se piensa hacer nada con el tránsito en la carretera Verón-Bávaro, donde transitan tantos turistas y a cada momento ocurre un accidente con muertos incluidos?

14 Viendo los horribles bolardos instalados en la zona colonial, si a un vehículo se le pincha una goma, el tránsito se detendría totalmente hasta cambiarla. ¡No hay a dónde moverlo!

15 Titular: «Gobierno dominicano cooperará con estado de Amazonas en asuntos de medio ambiente». ¡Debe ser un chiste!