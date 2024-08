¿Cómo saber si estamos preparados para nuestra cita de ciudadanía estadounidense?

Antes de agendar su cita para un Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero (también conocido como CRBA), utilice nuestro Navegador en la página web de la Embajada. Este navegador le hará una serie de preguntas para determinar si usted califica para la transmisión de ciudadanía a través de este proceso y cuáles formularios debe llenar. También le indica todos los documentos requeridos para el día de su entrevista, y evitar que haya retrasos en su proceso.

Inténtelo hoy visitando: Services for U.S. and Local Citizens - U.S. Citizen Services-es - Embajada de Estados Unidos Santo Domingo (usembassy.gov)

