El Salto de la Pulga

1 En este país maravilloso, 70% de las motocicletas y sus conductores no tienen documentos; hay 65,000 bancas ilegales de apuestas lavando dinero, y la cocaína no se captura por kilos, sino por toneladas. ¡Eso es progreso!

2 Se reunieron los directores del Intrant y Digesett. Foto para la prensa y promesas, pero los motoristas siguen metiéndose por donde les da la gana.

3 El juicio de fondo contra Jean Alain va a manos del Cuarto Tribunal Colegiado, el mismo que declaró extinguido lo de los tucanos. ¡Dios quiera…!

4 Me escribe un lector: ¿Podría usted decirme si nombrar «gente que no sabe de eso» en los cargos, es una estrategia exitosa en otros lares?

5 Desde Haití me informa un amigo, que un grupo de los soldados kenianos ha pedido que los retornen a su país, ¡porque los de las bandas les han echado brujería!

6 Dicen que al vehículo en que se movían también lo embrujaron, porque no lograron encenderlo por más que intentaron. ¡Ay, Papá Bocó!

7 Lo de “cielos abiertos”, no es suficiente. Si no se revisan los impuestos y tasas aeroportuarias, las aerolíneas dominicanas no podrán competir con las extranjeras.

8 Extrañamente, en el acto de la firma del tratado todos sonreían, menos David Collado. ¿Por qué?

9 Los que parecen no estar felices son los pilotos, porque entienden que el país tiene aún muchas carencias para competir en igualdad de condiciones con Estados Unidos.

10 La labor de nuestro canciller merece elogios. Ojalá no sea cierto que aspira a secretario general de la OEA, para que no termine dañando su historial en ese adefesio

11 Zelensky debería averiguar si los países que le apoyan están realmente interesados en el fin de la guerra, porque… ¡business are business!

12 No tendría sentido la reforma constitucional para la independencia del Ministerio Público, si el CNM escogerá al procurador entre candidatos propuestos por el presidente de la República.

13 El anuncio del cambio de logo de Metaldom debió acompañarse con el desmantelamiento de sus viejas y oxidadas instalaciones del malecón. Son un peligro.

14 El fuego ha desarrollado un afecto especial por la zona histórica de Santiago. Los incendios allí son sospechosamente frecuentes.

15 ¿Quiénes serán los intocables que han levantado y siguen construyendo ilegalmente mansiones en la Loma Isabel de Torres de Puerto Plata?

16 El reguetonero mexicano Dani Flow es tremendo ejemplo para los jóvenes: convive con su esposa y su novia, y tiene hijas con ambas. ¡Un tolete de hombre!