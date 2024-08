Reforma fiscal: preguntas “morales” y una propuesta

Toda universidad tiene tres distintos roles, como apunta Robert A. Scott, académico que fuera presidente de Adelphi University, los de curador, creador y crítico. Como curador, el rol de la universidad es el de estructurar los planes de formación superior de ciudadanos profesionales. En su rol creador, en INTEC investigamos, ensayamos, emprendemos, participamos de la innovación.

En su rol crítico, INTEC ha sido espacio y agente de intercambio, debate, formulación de propuestas y búsqueda de acuerdos en torno a los más importantes asuntos de distinto orden, siempre preservando su naturaleza académica, apartidista, pluralista y de exclusivo compromiso con la objetividad, la búsqueda de la verdad y de las mejores soluciones a los problemas nacionales.

Cumpliendo ese rol en INTEC realizamos el pasado 3 de julio el Foro sobre la Reforma Fiscal cuya relatoría, con las principales reflexiones y conclusiones, estamos remitiendo a las autoridades gubernamentales, asociaciones y líderes empresariales y de la sociedad civil en general, con la pretensión de que sirvan de insumo en la discusión de la reforma fiscal y otras reformas ineludibles. El documento se encuentra disponible en el portal institucional de INTEC https://www.intec.edu.do/downloads/documents/institucionales/comunicaciones/Relator%C3%ADa_Foro_INTEC_sobre_la_Reforma_Fiscal_2024.pdf

Reunimos en ese Foro a nueve expertos en el área: Rolando M. Guzmán, pasado rector y profesor, los egresados destacados y profesores Pavel Isa Contreras, José Luis de Ramón y Guarocuya Félix, los últimos dos pasados regentes; también los egresados Roberto Despradel y Richard Medina, este último director de la escuela de economía, los profesores Magdalena Lizardo e Isidoro Santana, y también Germania Montás. Estos prestigiosos economistas dilucidaron distintos aspectos de posibles y necesarias reformas, presentando sus opiniones y consideraciones, inspirados en nuestros principios institucionales de rigor analítico, crítico y científico, pluralismo, libertad de investigación y de expresión y debate respetuoso que caracterizan a nuestra comunidad académica

Al introducir a este Foro, como Rector del INTEC, no me correspondía entrar en materia y mucho menos en sus intríngulis. Me podía corresponder, sí, cumplir el rol de rector de “chief mission officer”, de modo que, adoptando un tono más bien general, formulé algunas preguntas tal vez provocadoras.

A la primera, quizás injustamente, la denominé una pregunta pragmática.

Dadas las grandes necesidades y aspiraciones del país que demandarán más gastos públicos, ¿cómo ganará el Gobierno la legitimidad que requiere para convencer a la población a que le financie?

Y, en segundo lugar, pensando en el gasto y luego en los tributos, seguí con estas preguntas que quiero denominar como preguntas morales:

Pensando en el gasto

¿Cómo hacemos corresponder la orientación y frugalidad del gasto a un país con grandes necesidades y ambiciones, pero con recursos siempre escasos de cara a lo que debemos lograr?

¿Cómo privilegiamos en el gasto reducir significativamente la deuda social que acumulamos con los menos favorecidos, los más necesitados, en las zonas rurales y en las tan diversas ciudades?

¿Cómo aseguramos que el gasto apunte con apropiado balance al futuro al tiempo que responde al presente, para no hipotecarle el país a las generaciones por venir?

Pensando en el tributo

¿Cómo aseguramos que requerimos en tributo lo que necesitamos, pero solo después de eliminar lo que no debemos gastar?

¿Cómo aseguramos que pedimos de los que más podemos antes de pedir a los que menos pueden?

¿Cómo nos sometemos al interés del país y de los muchos antes que a intereses particulares y de pocos?

Entiendo que, por encima o como trasfondo a cualquier tecnicismo económico o administrativo, deben estar ese tipo de preguntas que he calificado de morales, las cuales de alguna manera refieren a las cuestiones fundamentales en torno a una reforma fiscal y otras reformas: la calidad del gasto y, por que no, la calidad de la tributación.

Animado por el tono de esas preguntas y ahora, también, por el del conjunto de las consideraciones y propuestas resultantes del foro y recogidas en la relatoría del mismo, desde la academia propongo que, lleguemos a donde lleguemos y con lo que lleguemos con estas reformas, deberíamos tener una instancia, un mecanismo, un observatorio, como se le quiera y pueda llamar, que dé seguimiento a la calidad del gasto (y de la tributación) cuya mejora continua y significativa es, el norte al que todos apuntamos por encima de las diferencias de enfoques y propuestas.

Al remitir la relatoría del Foro al señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, también egresado de INTEC, he reiterado esa propuesta. INTEC, constructivamente asociado, al tiempo que académicamente independiente, se ofrecería para participar resueltamente en una iniciativa de ese tipo.

