Reformas a la vista

Los abinaderólogos decían que el presidente arrancaría su segundo cuatrienio con su propuesta de reforma constitucional, y esta vez el soldado no podrá quejarse, porque la guerra fue avisada con tiempo, incluso antes de las elecciones. Sin ir más lejos, en el debate de candidatos organizado por ANJE, Abinader esbozó de manera general su propuesta –y el pueblo la endosó al votarle mayoritariamente en mayo–, la cual fue reiterada in voce apenas conocido el primer boletín de la JCE, en plena celebración en el local del PRM. Nadie puede argumentar ignorancia, sorpresa o guabineo. El músico tocó con guitarra y con violín la misma pieza… y sonó igual. Aún así, acostumbrados como estamos a que en campaña se diga una cosa y en el gobierno se haga otra, causó sorpresa la consulta ciudadana hecha de manera informal por el presidente el día de ayer –a través de su canal de WhatsApp– en la cual no sólo despejó la duda de que el 16 de agosto se aparecerá con su propuesta de reforma constitucional debajo del brazo, sino que dejó entrever los lineamientos generales de la misma, a través de las preguntas formuladas Desde las reuniones en torno al fuego en las orillas del lago Turkana; las asambleas de guerreros en La Ilíada o en el Ágora ateniense; el Juramento del Juego de Pelota y un infinito etcétera; los gobernantes buscan legitimar sus actuaciones ante los gobernados en escenarios o ambientes que propicien la consulta y validación popular. Lo demás son las formas que cada época permite, pero en esencia es lo mismo, y así como antes los ciudadanos se reunían en las plazas para escuchar propuestas, ahora el presidente les consulta por medios tecnológicos novísimos que obligan a ser creativos y audaces al momento de “escuchar” al pueblo.

No hay dudas de que si “El Cambio” fue la bandera de su primer cuatrienio, “las reformas” lo serán en el segundo. Desde la constitucional a la fiscal, y en el medio, una batería de reformas de carácter institucional; eliminación de ministerios, direcciones y rediseño de funciones (ya sea por economía procesal, unidad conceptual o extinción de propósito, etc.); readecuación de leyes de función pública, optimización de servicios, etc. Que por algo entre los primeros decretos estuvo la designación de Sigmund Freund en el MAP… su experticia jurídica en derecho administrativo indica por dónde irán los tiros.

Ocho legislaturas quedan por delante, y el consenso que no se pudo lograr en el CES se impondrá desde un congreso en donde el PRM tendrá súper mayorías para hacer realidad cualquier aspiración presidencial. El desafío será precisamente ese: poner frenos al poder desde el poder, sin que se pierda prudencia, equilibrio y sentido de Estado. Luis Abinader apuesta a pasar a la historia como un presidente reformador; el que sentó las bases del desarrollo económico, social e institucional del país de los siguientes 30 años.

El tiempo dirá si podrá hacerlo…