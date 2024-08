Deuda y riesgo crediticio ¿qué significan?

Para la mayoría de la gente este tema puede carecer de importancia o simplemente no es comprensible. Para los economistas, sin embargo, es de trascendental importancia.

Estas calificaciones van desde AAA, AA, A, BBB+, BBB-, BB, BB-, B+, B- y C. Me salte algunas, pero no tiene importancia.

No todas las agencias tienen la misma clasificación, pero hemos tomado las de Standard and Poor, como ejemplo.

Esta agencia crediticia (S&P Global) reafirmó a principio del 2024 la calificación crediticia de Republica Dominicana en BB (antes era de BB-) con perspectiva estable, resaltando, entre otros aspectos, el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales lo que ha permitido mantener altas tasas de crecimiento económico y buen manejo de la deuda pública.

BB, es la mejor calificación que hemos tenido hasta la fecha.

Veamos ahora la diferencia. Si un pais alcanza la calificación crediticita AA o A, lograría colocar emisiones de deudas (por ejemplo, bonos soberanos), a tasas de interés sumamente bajas (2.5% o 3%). Sin un pais tiene una clasificación B- o C-, la tasa de interés de sus emisiones estaría sobre 10% ya que hay un nivel de riesgo de impago muy alto.

¿Qué pais puede tener una clasificación AAA? Alemania, Noruega, Suiza y Países Bajos, son algunos de ellos.

En el caso nuestro la calificación BB indica perspectiva estable, aunque existe la posibilidad de que surja riesgo crediticio, particularmente como consecuencia de un cambio adverso en la situación económica. No obstante, las alternativas financieras o de negocio permiten cumplir con los compromisos financieros.

Estamos, como se dice, en el promedio entre los mas altos y los mas bajos. Y si lo compramos con el resto de Latinoamérica estamos por encima del promedio. Por ejemplo, Venezuela está en C-, el Salvador en B-, Argentina en CCC-, Bolivia CCC+, Nicaragua B-, Barbados B-, Ecuador B-, Guatemala BB, Brasil BB, Republica Dominicana BB, Colombia BB+, Panamá BBB, México BBB y Chile A. Cuba no lo califican.

Ahora bien, ¿qué rendimiento tienen los bonos soberanos emitidos por Republica Dominicana? Depende de los plazos y del cupón. Con vencimiento al 2031, el pais colocó 700 millones de dólares en enero pasado con una tasa cupón de 7.05%.

Si el pais alcanzara un grado de inversión de BB+ o BBB estos bonos podrían renegociarse a tasas menores lo que significa un importante ahorro en el pago de intereses.

Pero para mejorar nuestra calificación de riesgo, es necesario, ante todo, mejorar los ingresos fiscales lo que garantizaría una mejor sostenibilidad de la deuda.